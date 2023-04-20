​​​​​​​СБУ заарештувала активи Новинського: деталі

Підсанкційний олігарх Вадим Новинський. Фото з відкритих джерел

Служба безпеки України заблокувала схему виведення газових активів Вадима Новинського з-під санкцій РНБО. Сума заарештованих активів становить понад 144 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Арешт активів Новинського

Служба безпеки України заарештувала чергові активи проросійського підсанкційного олігарха, колишнього народного депутата України Вадима Новинського.

Загальна вартість заарештованих активів становить понад 144 млн грн.

Що саме заарештувала СБУ

У Службі безпеки пояснили, що під арешт відправилися 18 млн кубометрів газу, які Новинський переховував у сховищах АТ "Укртрансгаз" і намагався відчужити на користь третіх осіб, щоб вислизнути з-під українських санкцій.

"Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з РФ", — йдеться у повідомленні СБУ.

До цієї схеми були залучені як приватні нотаріуси, так і державні реєстратори.

Але Служба безпеки України виявила цю схему і заблокувала її.

Нагадаємо, що це не перший арешт активів Вадима Новинського в Україні.

Так, 13 квітня було заарештоване майно на суму більше ніж 3,5 млрд грн. До списку заблокованих активів увійшли корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.