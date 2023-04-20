СБУ арестовала активы Новинского: детали
Служба безопасности Украины заблокировала схему вывода газовых активов Вадима Новинского из-под санкций СНБО. Сумма арестованных активов составляет более 144 млн. грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Арест активов Новинского
Служба безопасности Украины арестовала очередные активы пророссийского подсанкционного олигарха, бывшего народного депутата Вадима Новинского.
Общая стоимость арестованных активов составляет более 144 млн. грн.
Что именно арестовала СБУ
В Службе безопасности объяснили, что под арест отправились 18 млн кубометров газа, которые Новинский прятал в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытался отчуждать в пользу третьих лиц, чтобы ускользнуть из-под украинских санкций.
"Чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с РФ", — говорится в сообщении СБУ.
В эту схему были привлечены как частные нотариусы, так и государственные регистраторы.
Но Служба безопасности Украины обнаружила эту схему и заблокировала ее.
Напомним, что это не первый арест активов Вадима Новинского в Украине.
Так, 13 апреля было арестовано имущество на сумму более 3,5 млрд грн. В список заблокированных активов вошли корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.