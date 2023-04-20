Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow ​​​СБУ арестовала активы Новинского: детали arrow

​​​СБУ арестовала активы Новинского: детали

20 апреля 2023 14:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​​СБУ арестовала активы Новинского: детали
Подсанкционный олигарх Вадим Новинский. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Служба безопасности Украины заблокировала схему вывода газовых активов Вадима Новинского из-под санкций СНБО. Сумма арестованных активов составляет более 144 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также:

Арест активов Новинского

Служба безопасности Украины арестовала очередные активы пророссийского подсанкционного олигарха, бывшего народного депутата Вадима Новинского.

Общая стоимость арестованных активов составляет более 144 млн. грн.

Что именно арестовала СБУ

В Службе безопасности объяснили, что под арест отправились 18 млн кубометров газа, которые Новинский прятал в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытался отчуждать в пользу третьих лиц, чтобы ускользнуть из-под украинских санкций.

"Чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с РФ", — говорится в сообщении СБУ.

В эту схему были привлечены как частные нотариусы, так и государственные регистраторы.

Но Служба безопасности Украины обнаружила эту схему и заблокировала ее.

Напомним, что это не первый арест активов Вадима Новинского в Украине.

Так, 13 апреля было арестовано имущество на сумму более 3,5 млрд грн. В список заблокированных активов вошли корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас