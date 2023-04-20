​​​СБУ арестовала активы Новинского: детали

Подсанкционный олигарх Вадим Новинский. Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины заблокировала схему вывода газовых активов Вадима Новинского из-под санкций СНБО. Сумма арестованных активов составляет более 144 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Арест активов Новинского

Служба безопасности Украины арестовала очередные активы пророссийского подсанкционного олигарха, бывшего народного депутата Вадима Новинского.

Общая стоимость арестованных активов составляет более 144 млн. грн.

Что именно арестовала СБУ

В Службе безопасности объяснили, что под арест отправились 18 млн кубометров газа, которые Новинский прятал в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытался отчуждать в пользу третьих лиц, чтобы ускользнуть из-под украинских санкций.

"Чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с РФ", — говорится в сообщении СБУ.

В эту схему были привлечены как частные нотариусы, так и государственные регистраторы.

Но Служба безопасности Украины обнаружила эту схему и заблокировала ее.

Напомним, что это не первый арест активов Вадима Новинского в Украине.

Так, 13 апреля было арестовано имущество на сумму более 3,5 млрд грн. В список заблокированных активов вошли корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.