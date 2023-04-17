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СБУ висунула звинувачення заступнику головного редактора "Вечірньої Москви"

17 квітня 2023 14:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ висунула звинувачення заступнику головного редактора "Вечірньої Москви"
Заступник головного редактора "Вечірньої Москви" Юлія Тарапата. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишню журналістку з Вінниці та заступника головного редактора "Вечірньої Москви" Юлію Тарапату було звинувачено Службою безпеки України у колабораційній діяльності з РФ, а саме у провадженні інформаційної діяльності у співпраці з окупаційною адміністрацією.

Про це повідомляє СБУ.

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Розслідування

За матеріалами слідства, після захоплення Криму та частини східних регіонів України у 2014 році, Тарапата переїхала до Росії та влаштувалася до прокремлівської газети "Вечірня Москва".

Виходячи із зібраних доказів, вона була звинувачена у публічній підтримці російських окупантів та підготовці антиукраїнських публікацій. У зв'язку з цим її призначили заступником головного редактора московського видання, а також координатором редакційного відділу "московська влада" та ведучою авторського блогу на інтернет-ресурсі газети.

З початку 2022 року Тарапата виконує вказівки кремля щодо поширення публікацій, що виправдовують збройну агресію Росії та заперечує причетність окупантів до масових вбивств мирних жителів на Київщині. Вона називає "постановочними" катівні та масові поховання в Бучі та Ірпені.

СБУ провела експертизи, які підтвердили факти підривної діяльності Тарапати проти України. Наразі вона знаходиться на території Росії, і СБУ продовжує заходи щодо її притягнення до відповідальності за злочини проти держави. Якщо її провину буде доведено, їй загрожує покарання до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) звинуватила депутата державної думи Росії Віктора Водолацького у підтримці окупаційного режиму на тимчасово захопленій території Луганської області.

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