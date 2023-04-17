СБУ выдвинула обвинение заместителю главреда "Вечерней Москвы"

Заместитель главного редактора “Вечерней Москвы” Юлия Тарапата. Фото: росСМИ

Бывшая журналистка из Винницы и заместитель главного редактора "Вечерней Москвы" Юлия Тарапата была обвинена Службой безопасности Украины в коллаборационной деятельности с РФ, а именно в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с оккупационной администрацией.

Об этом сообщает СБУ.

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Расследование

По материалам следствия, после захвата Крыма и части восточных регионов Украины в 2014 году, Тарапата переехала в Россию и устроилась в прокремлевскую газету "Вечерняя Москва".

Исходя из собранных доказательств, она была обвинена в публичной поддержке российских оккупантов и подготовке антиукраинских публикаций. В связи с этим, ее назначили заместителем главного редактора московского издания, а также координатором редакционного отдела "московские власти" и ведущей авторского блога на интернет-ресурсе газеты.

С начала 2022 года Тарапата выполняет указания кремля по распространению публикаций, оправдывающих вооруженную агрессию России и отрицает причастность оккупантов к массовым убийствам мирных жителей на Киевщине. Она называет "постановочными" застенки и массовые захоронения в Буче и Ирпене.

СБУ провела экспертизы, которые подтвердили факты подрывной деятельности Тарапаты против Украины. В настоящее время она находится на территории России, и СБУ продолжает меры по ее привлечению к ответственности за преступления против государства. Если ее вина будет доказана, то ей грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила депутата государственной думы России Виктора Водолацкого в поддержке оккупационного режима на временно захваченной территории Луганской области.