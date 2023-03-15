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Саудівська Аравія відмовилася продавати нафту тим країнам, які введуть проти неї санкції

15 березня 2023 07:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Міненерго Саудівської Аравії виступає проти стелі цін на нафту
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Влада Саудівської Аравії не буде продавати нафту тим країнам, які запровадять санкції проти її нафтової галузі. Йдеться, зокрема, про так звану стелю цін на нафту.

Про це повідомляє Energy Intelligence.

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Саудити проти стелі цін

Міністр енергетики Саудівської Аравії Абдель Азіз бен Сальман Аль Сауд розкритикував можливість запровадження так званої стелі цін для нафти та нафтопродуктів.

Така політика, зазначив він, гальмує розвиток галузі, провокуючи волатильність на світових ринках.

Відповідь на санкції

Також очільник міненерго Саудівської Аравії зазначив, що його країна різко відреагує на спробу запровадити проти неї санкції.

"Якщо експорт саудівської нафти потрапить під обмеження, ми не продаватимемо нафту жодній країні, яка запровадить стелю цін на наші поставки, і скоротимо виробництво нафти", — наголосив Абдель Азіз бен Сальман Аль Сауд.

Нагадаємо, раніше Європейська рада вирішила встановити обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з росії. Обмеження почали застосовуватися з 5 лютого.

А  помічник міністра фінансів США з питань економічної політики Бен Харріс заявив учора, 14 березня, що країни Євросоюзу та Сполучені Штати планують переглянути ліміт цін на російську сиру нафту. Нову граничну ціну обіцяють запровадити уже у березні. 

Фото: Bloomberg

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