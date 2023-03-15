Саудовская Аравия отказалась продавать нефть тем странам, которые введут против нее санкции

Минэнерго Саудовской Аравии выступает против потолка цен на нефть

Власти Саудовской Аравии не будут продавать нефть тем странам, которые введут санкции против нефтяной отрасли. Речь идет, в частности, о так называемом потолке цен на нефть.

Об этом сообщает Energy Intelligence.

Саудиты против потолка цен

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд подверг критике возможность введения так называемого потолка цен для нефти и нефтепродуктов.

Такая политика, отметил он, тормозит развитие отрасли, провоцируя волатильность на мировых рынках.

Ответ на санкции

Также глава минэнерго Саудовской Аравии отметил, что его страна резко отреагирует на попытку ввести против нее санкции.

"Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки и сократим производство нефти", — подчеркнул Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Напомним, ранее Европейский совет решил установить ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из россии. Ограничения стали применяться с 5 февраля.

А помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил вчера, 14 марта, что страны Евросоюза и Соединенные Штаты планируют пересмотреть лимит цен на российскую сырую нефть. Новую предельную цену обещают ввести уже в марте.

Фото: Bloomberg