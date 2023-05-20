Санду відмовилася від стратегічного партнерства з Росією

Президентка Молдови Мая Санду. Фото: Reuters/Vladislav Culiomza/File Photo

Росія не є і не була стратегічним партнером Молдови. Усі ті дискримінаційні заходи, до яких вдавався Кремль щодо Кишинева, не можна назвати ознаками стратегічного партнерства.

Про це президентка Молдови Мая Санду заявила у інтерв’ю молдавському виданню NonFiction.

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Росія не стратегічний партнер

Відповідаючи на питання журналіста про те, що є Росія для Молдови стратегічним партнером, Санду заявила, що не знає, коли таке партнерство взагалі мало місце.

"Якщо тебе не поважають, це напевне не стратегічне партнерство. Коли Росія тримає проти волі нашого народу 30 років війська на нашій території – це не стратегічне партнерство", — наголосила президентка Молдови.

Вона також нагадала про численні випадки блокади експорту товарів з Молдови до Росії, про високі ціни на газ та інші дії з боку Кремля, зазначивши, що це не можна назвати стратегічним партнерством.

З ким готова співпрацювати Молдова

Разом з тим, очільниця Республіки Молдова наголосила, що її країна готова до стратегічного партнерства з іншими країнами.

Умовами для цього є повага суверенітету Молдови, повага молдавського суспільства і обопільна вигода від такого партнерства.

Нагадаємо, у травні Мая Санду заявила, що Росія в разі успішного захоплення України не зупинилася б на її кордонах. Зокрема, РФ могла б ввести війська і на територію Молдови.