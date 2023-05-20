Санду отказалась от стратегического партнерства с Россией

Президент Молдовы Майя Санду. Фото: Reuters/Vladislav Culiomza/File Photo

Россия не является и не являлась стратегическим партнером Молдовы. Все те дискриминационные меры, которые предпринимал Кремль в отношении Кишинева, нельзя назвать признаками стратегического партнерства.

Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью молдавскому изданию NonFiction.

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Россия не стратегический партнер

Отвечая на вопрос журналиста о том, что Россия является для Молдовы стратегическим партнером, Санду заявила, что не знает, когда такое партнерство вообще имело место.

"Если тебя не уважают, это, наверное, не стратегическое партнерство. Когда Россия держит против воли нашего народа 30 лет войска на нашей территории – это не стратегическое партнерство", — подчеркнула президент Молдовы.

Она также напомнила о многочисленных случаях блокады экспорта товаров из Молдовы в Россию, о высоких ценах на газ и других действиях со стороны Кремля, отметив, что это нельзя назвать стратегическим партнерством.

С кем готова сотрудничать Молдова

Вместе с тем глава Республики Молдова подчеркнула, что ее страна готова к стратегическому партнерству с другими странами.

Условиями для этого уважение суверенитета Молдовы, уважение молдавского общества и обоюдная выгода от такого партнерства.

Напомним, в мае Майя Санду заявила, что Россия в случае успешного захвата Украины не остановилась бы на ее границах. В частности, РФ могла бы ввести войска и на территорию Молдовы.