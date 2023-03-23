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​​Саакашвили выгоняют из частной клиники: в чем причина

23 марта 2023 10:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Михеил Саакашвили в клинике
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Клиника "Вивамед", где проходит лечение третий президент Грузии Михеил Саакашвили, отказывается его лечить. Адвокат Саакашвили назвал такую позицию смертным приговором его клиенту.

Об этом сообщает издание "Новости — Грузия".

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Заявление клиники

Тбилисская частная медицинская клиника "Вивамед" не считает целесообразным дальнейшее лечение третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.

"После октября прошлого года пациент отказывается от предложенного курса лечения, особенно если тот или иной препарат или процедура оказывают положительное влияние на его субъективные или объективные данные", — заявили в клинике.

"Вивамед" планирует обратиться с этим вопросом в пенитенциарную службу Грузии.

Реакция защиты и семьи Саакашвили

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе раскритиковал такую позицию медицинского учреждения, заявив, что "Вивамед" таким образом просто убьет своего пациента.

"Что значит — заберите его в другое учреждение, это куда? В колонию, в тюрьму? Это будет смертным приговором в его состоянии", подчеркнул юрист.

Мать Саакашвили, Гиули Аласания, заявила, что организм его сына отторгает еду, и Михеил употребляет ее очень маленькими кусочками.

Ранее семья Саакашвили говорила, что заключенный экс-президент весит 62 килограмма при росте 195 см, что является почти критической ситуацией.

Напомним, состояние здоровья грузинского экс-президента Михеила Саакашвили значительно ухудшилось. Политик находится в реанимации грузинской клиники в критическом состоянии.

Также политик назвал предполагаемого заказчика отравления. Он написал письмо российскому оппозиционеру Марку Фейгину, где отметил, что его отравили по приказу путина.

Пока количество заболеваний Саакашвили указать трудно. Среди них, вероятно, туберкулез и деменция. Также недавно специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала записи с камер видеонаблюдения из палаты бывшего президента. На видео он скандалит и ведет себя довольно агрессивно.

Тем временем Грузия не может претендовать на членство в Евросоюзе, если ее экс-президент и экс-очильник Одесской области Михеил Саакашвили умрет в грузинской тюрьме. Его дело напрямую влияет на будущее страны.

Фото: "Новости  Грузия"

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