Зеленский обсудил выполнение Формулы мира с президентом Индонезии
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Лидеры стран обсудили выполнение Формулы мира, которая год назад была презентована в Индонезии.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Зеленский побеседовал с президентом Индонезии
"Обсудили прогресс в имплементации Украинской Формулы мира, которую я презентовал год назад в Индонезии на саммите G20. Рассказал о трех успешных встречах на уровне советников в рамках подготовки Глобального саммита мира и пригласил Индонезию присоединиться к этим усилиям", — написал президент.
Также гарант подчеркнул, что несмотря на попытки России препятствовать гражданскому судоходству в Черном море, Украина остается гарантом глобальной продовольственной безопасности.
Кроме того, рассказал об альтернативных "зерновых коридорах" и заверил, что Украина готова возобновить поставки сельскохозяйственной продукции в Индонезию.
"Пригласил присоединиться к глобальной гуманитарной инициативе #GrainFromUkraine и одноименному саммиту в ноябре. Также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина выступает за защиту мирных людей, беспрепятственную работу гуманитарных коридоров и всеобщую деэскалацию и отдана урегулированию ситуации по принципу "двух государств".
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром транспорта США Питом Буттиджиджем. Стороны обсудили обновление инфраструктуры Украины и перспективы совместного оборонного производства.
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