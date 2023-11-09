Зеленский обсудил выполнение Формулы мира с президентом Индонезии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Лидеры стран обсудили выполнение Формулы мира, которая год назад была презентована в Индонезии.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Обсудили прогресс в имплементации Украинской Формулы мира, которую я презентовал год назад в Индонезии на саммите G20. Рассказал о трех успешных встречах на уровне советников в рамках подготовки Глобального саммита мира и пригласил Индонезию присоединиться к этим усилиям", — написал президент.

Также гарант подчеркнул, что несмотря на попытки России препятствовать гражданскому судоходству в Черном море, Украина остается гарантом глобальной продовольственной безопасности.

Кроме того, рассказал об альтернативных "зерновых коридорах" и заверил, что Украина готова возобновить поставки сельскохозяйственной продукции в Индонезию.

"Пригласил присоединиться к глобальной гуманитарной инициативе #GrainFromUkraine и одноименному саммиту в ноябре. Также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина выступает за защиту мирных людей, беспрепятственную работу гуманитарных коридоров и всеобщую деэскалацию и отдана урегулированию ситуации по принципу "двух государств".

Скриншот поста Зеленского

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром транспорта США Питом Буттиджиджем. Стороны обсудили обновление инфраструктуры Украины и перспективы совместного оборонного производства.