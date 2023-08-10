Выборы в Верховную Раду 2023: реально или нет

Эксперты обсуждают возможность проведения выборов во время войны. Фото: Новини.LIVE

В Украине заговорили о парламентских выборах в условиях военного положения, хотя на самом деле никто не делал официальные заявления. Слухи и прогнозы начались после заявления главы ВРУ Руслана Стефанчука о законодательной возможности проведения выборов, которые должны состояться уже в октябре.

Возможно ли это сделать, стоит ли и кто может финишировать в политической гонке — разбиралось Новини.LIVE.

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Старт

Согласно закону, очередные выборы в Верховной Раде должны состояться 29 октября этого года. Однако парламент в очередной раз продлил действие военного положения и мобилизации, а это значит, что проводить любые выборы и референдумы запрещено. Об этом свидетельствует закон "О правовом режиме военного положения".

Однако парламентарии и влиятельные политики не делают единогласных заявлений, что выборов не будет. Они будто и не говорят, что они состоятся, но друг перед другом разъясняют законы, чтобы найти или истину, или щель.

Например, председатель ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что конституционного запрета проводить выборы во время войны нет, а если нужно — законы можно менять. Это заявление эксклюзивно для Новини.LIVE прокомментировал представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

"Во-первых, господина Стефанчука спросили, как он считает — возможны ли выборы. Он сказал, что нецелесообразны, но с точки зрения законодательного регулирования, Конституция Украины не запрещает. Я считаю, что запрещает", — сказал Вениславский.

Представитель президента в парламенте Федор Вениславский. Фото: Новини.LIVE

На Банковой прямых заявлений о необходимости выборов не делали. Хотя многие источники говорят, что президент давно не удовлетворен работой большинства "Слуг народа", особенно тех, за кого приходится испытывать испанский стыд всей стране. Есть предположение, что в ОПУ по заявлению Стефанчука прощупывают реакцию общества. Вениславский такие слухи опровергает.

"Никакой информации, как представитель президента в парламенте, о прощупывании информации у меня нет, и не слышал такого. Второе — в условиях военного положения имеем очень много проблемных вопросов, которые могут быть основанием сомневаться в легитимности", — добавил Вениславский.

По его словам, есть несколько сверхважных вещей:

безопасность участников избирательного процесса;

количество военнослужащих, которые находятся в районе ведения боевых действий, не смогут реализовать свое избирательное право;

многие граждане Украины находятся за границей, а это огромное количество избирателей.

О том, что выборы во время войны не ко времени, считает и украинский политолог и аналитик Алексей Буряченко. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

"Я не думаю, что власть что-то прощупывает по выборам. Ведь если что-то прощупывать, то нужно иметь несколько возможных вариантов развития событий. Возник вопрос в легитимности. Поэтому ключевой фактор это война и это нужно понимать", — сказал Буряченко.

Стартовое ускорение

Для тех, кто готов изменять законы и проводить выборы, важно их выиграть. Только вот фокус внимания во время военного положения у граждан изменился — от сплетен в кулуарах Рады до событий на фронте. Политики уже не те и политика уже не та.

Новини.LIVE опросило киевлян о необходимости проведения парламентских выборов. Мнения людей разнятся. Кто-то считает, что законотворческую власть нужно гнать в шею, потому что у нардепов есть собственные интересы в затягивании войны и принимаются ненужные для страны законы. Некоторые же думают, что выборы не ко времени.

"Если верхушку страны менять во время военного положения — это нанесет удар по нашей обороне. Сейчас мы получаем поддержку от Запада. И наших политиков, те, кто с начала войны, знают за границей. Если мы их изменим, то надо нарабатывать новую поддержку", — поделилась в опросе киевлянка.

Дипломатическая работа по миру действительно приносит Украине безумную поддержку. Занимаются ею не только известные лица из Рады, но и десятки людей, которых не видно за министерскими креслами. Политолог уверяет, что лицо депутата никак не играет роли в международных партнерствах.

"Я не люблю больше всего упрощать. Просто лицо депутата или представителя любой из сторон — это точно не то, что должно влиять на решения. Мы должны проводить системную прогнозируемую политику и для себя, и для партнеров. И вопрос легитимности играет большую роль", — сказал Буряченко.

Что касается заявлений международных партнеров, которые могли касаться проведения выборов в Украине в условиях войны, то вопрос также сводится к легитимности. В этом уверяет Вениславский.

"Любые заявления западных партнеров и представителей международных организаций нужно рассматривать по международным стандартам избирательного права — максимально свободные выборы, чтобы была безопасность субъектов избирательного процесса", — добавил он.

Финиширование

Состоятся выборы в условиях войны или после ее окончания, для многих участников избирательного процесса есть другой важный вопрос — кто победит. И "Слуги народа", вероятно, уже не конкурентоспособны. Особенно та часть депутатов, которая попадала в абсурдные скандалы во время войны.

"Еще перед войной или в начале войны было проговорено на фракции — если на фракции принято решение и 70% проголосовало, то все должны придерживаться. Не все придерживаются, не все депутаты голосуют в разрез с позиции партии. А некоторые позволяют публичные зашквары — путешествия на Мальдивы или другие хорошие места. В условиях войны это недопустимо. Далеко не все, кто был в составе парламента, во время предстоящих выборов точно попадут в избирательный список будущей провластной политической силы", — сказал Вениславский.

Но собираются ли "Слуги народа" финишировать — тоже вопрос. Политолог отмечает, что не видит явную подготовку нардепов к выборам. Однако отмечает, что у президента и общества одинаковый запрос на справедливость. Это проявляется в том, что есть антикоррупционные кейсы по народным депутатам, в том числе и по партии монобольшинства.

Президент Зеленский выступает в парламенте. Фото: rada.gov.ua

"Что касается предстоящих выборов, то в топе будут люди, которые защищали Украину — военные, волонтеры, люди, причастные к международной политике, к интеграции в ЕС и НАТО. А дальше уже по списку будут люди, которые имеют конкретную специфику и пользу для государства. Просто зайти в список новому человеку, который имеет положительные корреляции и капитал в соцсетях — на это запрос будет минимальный", — подытожил политолог Буряченко.

Он убежден, что подавляющим большинством парламента станут именно военные, они создадут новое монобольшинство. Кроме того, политические партии будут приглашать военных в свои списки.

Обществу остается сознательный ум, чтобы различить политический пиар на войне и голосовать не за лицо, а за курс Украины. Эксперты уверены в одном — пророссийских людей в украинском парламенте больше не будет.