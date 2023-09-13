Саммит G-20, зерновое соглашение, заявление Эрдогана: интервью Яременко

Богдан Яременко. Фото: Слуга народа

Вернется ли Украина к зерновому соглашению на условиях России и с чем связаны заявления турецкого лидера Реджепа Эрдогана в плане "выполнить условия России" — в интервью Новини.LIVE объяснил украинский политик и дипломат Богдан Яременко.

Недавняя встреча стран G-20 так и не назвала войну России в Украине войной и вообще не осудила вторжение. Почему?

— G-20 — это экономическое объединение стран без учета цивилизационных рамок и их демократичности. Вместо этого существуют другие объединения, как "большая семерка". Вот там собраны самые большие демократии мира.

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А в G-20 входит Россия, Китай и другие страны, географически расположенные далеко от Украины. В общем, это объединение разношерстное, очень разные страны с очень разным представлением о политике, о том, что хорошо, а что плохо. И конечно, с противоположными интересами. Учитывая все это, трудно ожидать единства в политических оценках.

Хотя 10 лет войны России в Украине, а особенно последние полтора года варварской фазы, должны быть достаточным фактом даже для отдаленных стран, чтобы они назвали вещи своими именами. Однако многие страны пытаются экономически воспользоваться войной. Например, покупают за дешево энергоресурсы, получают доступ к военным технологиям.

Поэтому то, что G-20 не осудила войну России в Украине, было достаточно ожидаемым. Ничего неожиданного в их итоговых документах нет.

Мир хоть когда-нибудь назовет войну России против Украины войной? Что должно случиться, чтобы этот факт был признан?

— Не стоит наивно надеяться, что когда-нибудь наступит момент, когда все будут понимать ситуацию так, как понимаем мы. Победа, окончание войны — об этом мы говорим с нашими союзниками. Не стоит ожидать от отдаленных от нас стран радикальных изменений в риторике и быстрой перестройки.

Война в Украине. Фото: EPA

Эта война начинает затрагивать всех, но не стоит даже ставить себе за цель, что весь мир будет единственным в происходящей оценке. Однако нам следует работать с другими странами над изменением отношения.

Удивительно иногда слышать от великих стран их непонимание аннексии Крыма. Казалось бы, образованные люди, и должны понимать такие важные вещи.

— Декларативно все крупные страны, как Индия и Китай, говорят о территориальной целостности Украины и устойчивом мире. Потому не стоит преувеличивать проблему.

Но в то же время каждая страна имеет свою историю, свою историю отношений с нашими партнерами. Например, в той же Африке такие страны, как США и Великобритания, воспринимаются как государства, имевшие отношение к весьма досадным, драматическим и трагическим ситуациям. Работорговля, колонизация... И для этого есть исторические основания. В этих моментах хорошо играет российская пропаганда.

Йенс Столтенберг и Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Иногда Украину воспринимают через призму восприятия наших друзей. Такое тоже есть, и нам этого не избежать. Где-то и нам хочется, чтобы нас ассоциировали с западными странами, мы хотим вступить в ЕС, НАТО. И пропаганда это искажает.

Кстати, в Украине тоже не многие знают историю пограничных конфликтов и их возникновения, например между Пакистаном и Индией. Или что там происходит в Тибете.

Но если хочешь, чтобы тебя знали, нужно идти и объяснять.

С началом войны, Украина начала дипломатическую работу в Африке, Южной Америке. Хватит ли ресурса на такую масштабную работу?

— Конечно, мозги у нас есть. Но самое главное — у нас есть осознание своей правоты, это очень сильный ресурс, мотивирующий к работе. Это и политики, и простые граждане. Но в таких вопросах следует быть прагматичным.

К примеру, голоса стран глобального юга важны в ООН. Нам нужно, чтобы Россию осуждали, потому что от этого зависит наша будущая способность наказать ее в судах.

На этой неделе снова заговорили о переговорах между Украиной и Россией. Что это значит?

— Для Украины это полное восстановление территориальной целостности, и это позиция подавляющего большинства украинцев.

Отстаивать правду с оружием в руках, и мы будем идти до конца, пока своего не добьемся. А другие подстроятся, никуда не денутся.

Планируется ли встреча Зеленского и Байдена на Генассамблее ООН?

— Я не знаю, однако все встречи на таких мероприятиях, как Генассамблея ООН достаточно сложные. Есть много технических причин, которые могут помешать. При всей желательности встречи на самом высоком политическом уровне, у нас нет дефицита политического диалога со США. Все происходит ровно так, как нам нужно.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: ОП

Мы способны доносить нашу позицию и в подавляющем большинстве по принципиальным вопросам она воспринимается положительно.

Программы Зеленского очень насыщены разными встречами. Поскольку он очень популярный лидер в мире, в целом следует держать баланс между теми, кто хотел бы постоять в лучах славы президента и теми, кто нужен украинскому президенту для достижения результатов нашей страны.

Однако учтите, что в ООН каждый голос страны — это голос "за" или "против". Следовательно, работать надо со всеми.

На прошлой неделе супруга армянского премьера впервые приехала в Украину. Пашинян меняет позицию?

– В ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха Армения, пытаясь удержать оккупированную азербайджанскую территорию, поняла, что положиться на россиян нельзя.

Вопрос даже не в том, будут ли россияне выполнять союзнические обязательства, а в том, когда они предадут тебя. Армения чувствует себя преданной, хотя к ее политике вопросов предостаточно.

Анна Акопян в Киеве. Фото: соцсети

В настоящее время страна находится в определенной политической ловушке. С одной стороны, более 30 лет вопроса Нагорного Карабаха является вопросом номер один как для внутренней, так и внешней политики.

Политик, который скажет, что данную территорию нужно вернуть Азербайджану и начать выстраивать с ними какие-то отношения, очевидно, не будет иметь политических перспектив в Армении. Таково общественное мнение страны.

В то же время, попытки содержания Арменией Нагорного Карабаха всегда были связаны с военным союзничеством с Россией. По замыслу армян, Россия должна гарантировать это, а взамен армяне торговали суверенитетом, разрешили военное присутствие РФ, отдали россиянам основные отрасли экономики и промышленности, энергетику, связь.

В общем, фактически все, что приносит прибыль. И вот сегодня Армения поняла все, что нужно было понять о России: это была ошибочная ставка и неправильная политика.

Следовательно, у Пашиняна досадная ситуация. Он видит, что Армения не сможет удержать Нагорный Карабах, союзников у них практически нет, поэтому нужно искать новые способы позиционирования. Из-за союзнических отношений с Россией, Армения не может давать реальные оценки войны России в Украине.

Поэтому приезд супруги Пашиняна Анны Акопян в Украину — это первые попытки Армении с точки зрения реакции Украины, ведь отношения между обеими странами очень сложные. Даже отрицательные.

Пашинян пытается найти простор для геополитических маневров своей страны, выход из тупика, в который попала Армения. Хочется, чтобы армяне нашли его и избавились от гирь на руках и ногах как дружба и союзничество с Россией.

У нас нет зла на армян, и как только они найдут выход со своей ситуации, Украина довольно быстро развернется в их сторону. За нами не постоит. Но это отдаленное будущее.

Эрдоган заявил, что мир должен выполнить определенные условия России по вопросу возобновления зернового соглашения. В Украине такие заявления воспринимаются как измена.

— У Эрдогана более сложная позиция. В частности, он говорит, что не видит перспектив в ближайшее время в урегулировании войны между Украиной и Россией.

Что касается заявлений по зерновому соглашению, то это традиционная черта турецкой политики. Она заключается в перспективе получения экономических дивидендов, а не поддержания каких-либо принципов. Не имея возможности помочь в большом вопросе, Турция пытается "согреться". То есть что-нибудь получить или заработать в экономическом плане от зерновой инициативы.

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Новини.LIVE

В качестве ослабления условий, выдвигаемых россиянами, это снятие санкций, подключение к "свифту" российских банков, которые участвуют в этой инициативе. Для Украины это негативное развитие событий, поэтому Киев не приветствует подобные идеи и шаги.

Мы знаем, что за одними российскими предпосылками идут следующие. Это бесконечный процесс. Россию нужно научить условиям, когда она не будет видеть перспективы для себя и загонять в рамки права. К сожалению, это стоит нам много жизней.

Но если Россия понимает только силу, то силой мы обеспечим безопасность прохода зерновых караванов. Это вполне возможно.

Еще полгода назад мы говорили о полной военной доминации России в Черном море, однако уже сейчас ВСУ нашли практические военные решения, атакуя Россию в ее портах и военных базах.