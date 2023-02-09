Разведка Украины перехватила план рф по разрушению политической ситуации в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский

Украинская разведка перехватила план рф по разрушению политической ситуации в Молдове. Цель москвы — разрушение демократического порядка этой страны и захват власти.

Об этом Зеленский сказал в своем выступлении в Брюсселе.

Заявление Зеленского

"Недавно я говорил с президентом Молдовы Маей Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: подробный российский план политической ситуации в Молдове", — сказал он.

Также украинский лидер уточнил, что российский документ, показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней.

Зеленский отметил, он не знает, был ли отдан москве приказ действовать по этому плану, но Украина увидела, что рф собиралась делать.

"Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины и против других государств, в частности, в Европе", — добавил он.

Напомним, что Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о намерении передать 154 млн долларов в поддержку двух стран, наиболее пострадавших от войны россии. Из них 135 млн долларов на восстановление экономики получит Украина.

Как отмечается, 18 млн долларов из этой суммы будет перечислено в поддержку гражданского общества и независимой прессы в россии. Транш помощи будет выделен из ликвидированного американско-российского инвестиционного фонда (The US Russia Investment Fund, TUSRIF).