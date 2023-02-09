Разведка Украины перехватила план рф по разрушению политической ситуации в Молдове
Украинская разведка перехватила план рф по разрушению политической ситуации в Молдове. Цель москвы — разрушение демократического порядка этой страны и захват власти.
Об этом Зеленский сказал в своем выступлении в Брюсселе.
-
Оскароносный режиссер Азанавичюс встретился с Зеленским и стал послом UNITED 24
-
Подоляк сообщил, что рф уже начала наступление в Донецкой и Луганской областях
-
Одесса готовит второй волонтерский десант в Херсон: нужны водители и электрики
-
"Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений
-
Андрей Лунин признан одним из лучших игроков "Реала": помог одержать важную победу
-
Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта
-
Сумская не сдержала слез, когда рассказывала о дочери и внуках в россии: "Все прослушивается"
-
Евросоюз намерен притянуть рф к ответственности за агрессию в Украине
-
Угрозы для Одесской области нет: россияне не рискнут идти в наступление в этом направлении — Резников
-
Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения
Заявление Зеленского
"Недавно я говорил с президентом Молдовы Маей Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: подробный российский план политической ситуации в Молдове", — сказал он.
Также украинский лидер уточнил, что российский документ, показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней.
Зеленский отметил, он не знает, был ли отдан москве приказ действовать по этому плану, но Украина увидела, что рф собиралась делать.
"Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины и против других государств, в частности, в Европе", — добавил он.
Напомним, что Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о намерении передать 154 млн долларов в поддержку двух стран, наиболее пострадавших от войны россии. Из них 135 млн долларов на восстановление экономики получит Украина.
Как отмечается, 18 млн долларов из этой суммы будет перечислено в поддержку гражданского общества и независимой прессы в россии. Транш помощи будет выделен из ликвидированного американско-российского инвестиционного фонда (The US Russia Investment Fund, TUSRIF).