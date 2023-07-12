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Разведка Британии объяснила, что может означать публичное появление заместителя Суровикина

12 июля 2023 10:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Разведка Британии объяснила, что может означать публичное появление заместителя Суровикина
Генерал Сергей Суровикин, которого, по неофициальной информации, заключили под стражу. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Заместитель Сергея Суровикина по военно-космическим силам РФ Валерий Афзалов появился в телеэфире вместе с главой Генштаба Валерием Герасимовым. Это может свидетельствовать об отстранении Суровикина от должности.

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинской войны министерство обороны Великобритании.

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Заместитель Суровикина в телеэфире

Британские военные аналитики напомнили, что 10 июля глава Генштаба и оккупационного контингента российских войск Валерий Герасимов впервые после мятежа Евгения Пригожина появился в публичном пространстве.

В телеэфире он с помощью видеосвязи пообщался с заместителем Сергея Суровикина, начальником штаба ВКС России, генерал-полковником Виктором Афзаловым.

Для Афзалова это вообще первое публичное появление наряду с таким влиятельным российским военным деятелем, как Валерий Герасимов.

Что значит появление Афзалова на публике

Британская разведка предполагает, что подобный шаг минобороны может быть связан с нынешним положением командующего ВКС РФ Сергея Суровикина.

Увеличение публичности и соответственно популярности Афзалова вместе с непонятной ситуацией вокруг Суровикина намекает на то, что бывший командующий оккупационными войсками в Украине был отстранен от занимаемой должности после бунта Евгения Пригожина, с которым Суровикина связывали дружеские отношения.

Британская разведка о Суровикине
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Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что российский генерал Сергей Суровикин был арестован после неудачного бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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