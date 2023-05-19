Расширенное сотрудничество: Украина и Литва объединяют усилия в энергетической сфере

Работники АО «Харьковоблэнерго» возобновляют энергоснабжение в поселке Циркуны Харьковской области. Фото: УНИАН / Мариенко Андрей

Глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Анна Замазеева рассказала о подписании меморандума о сотрудничестве с МЭК. Также отметила, что литовские партнеры заинтересованы в создании Национальной лизинговой платформы.

Об этом она сообщила в Telegram.

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Меморандум о сотрудничестве с МЭК

"Подписали меморандум о широком сотрудничестве с Международным энергетическим кластером. МЭК — это объединение литовских компаний и научных учреждений, действующих в координации с правительственными структурами этой балтийской страны и работающих в сфере энергетики. Один из них — модернизация энергосети до европейских стандартов в одном из регионов Украины", — говорится в сообщении.

Замазеева отметила, что будут работать совместно по направлениям энергоэффективности, декарбонизации, альтернативных видов топлива и развитию высокоэффективной когенерации.

По ее словам, планируется максимально использовать опыт Литвы в энергоэффективности, декарбонизации, биоэнергетике; привлекать в Украине литовские знания и технологии; работать над проектами и программами по энергоэффективности.

Создание Национальной лизинговой платформы

Глава отметила, что литовские партнеры заинтересованы дальнейшими планами по созданию Национальной лизинговой платформы, где предоставят доступ украинским потребителям, общинам и бизнесу к современному энергоэффективному оборудованию от производителей со всего мира. Кроме того, обратили внимание и на адаптацию европейских стандартов к технике и оборудованию (экодизайн).

"Приятно, что представители МЭК готовы быстро переходить к практическим действиям и делиться тем опытом, который наработала Литва. Тем более, что опыт очень интересен, в частности, в развитии биоэнергетики — доля альтернативных видов топлива и отходов в централизованном теплоснабжении в этой стране за последние годы удвоилась с 43% в 2012 г. до 82% в 2019 году", — добавила Замазеева.

Напомним, что глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что летом Украина может обойтись без отключения электроэнергии, несмотря на ремонт части энергоблоков. Для этого можно обойтись импортом из стран ЕС и полной загрузкой рабочих энергоблоков.