Розширена співпраця: Україна та Литва об'єднують зусилля в енергетичній сфері

Працівники АТ «Харківобленерго» відновлюють енергопостачання у селищі Циркуни на Харківщині. Фото: УНІАН / Марієнко Андрій

Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Ганна Замазєєва розповіла про підписання меморандуму щодо співпраці з МЕК. Також зазначила, що литовські партнери зацікавлені у створені Національної лізингової платформи.

Про це вона повідомила в Telegram.

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Меморандум про співпрацю з МЕК

"Підписали меморандум про широку співпрацю з Міжнародним енергетичним кластером. МЕК — це об’єднання литовських компаній та наукових установ, що діють у координації з урядовими структурами цієї балтійської країни і працюють в сфері енергетики. Вже зараз вони націлені на реалізацію низки проєктів в нашій країні. Один з них — модернізація енергомережі до європейських стандартів в одному з регіонів України", — йдеться в повідомленні.

Замазєєва зазначила, що працюватимуть спільно у напрямках енергоефективності, декарбонізації, альтернативних видів палива та розвитку високоефективної когенерації.

За її словами, планується максимально використати досвід Литви в енергоефективності, декарбонізації, біоенергетиці; залучати в Україні литовські знання та технології; працювати над проєктами і програмами з енергоефективності.

Створення Національної лізингової платформи

Очільниця зазначила, що литовські партнери зацікавлені подальшими планами щодо створення Національної лізингової платформи, де нададуть доступ українським споживачам, громадам і бізнесу до сучасного енергоефективного обладнання від виробників з усього світу. Крім того, звернули увагу й на адаптацію європейських стандартів до техніки й обладнання (екодизайн).

"Приємно, що представники МЕК готові швидко переходити до практичних дій та ділитися тим досвідом, який напрацювала Литва. Тим паче, що досвід дуже цікавий, зокрема у розвитку біоенергетики — частка альтернативних видів палива та відходів у централізованому теплопостачанні у цій країні за останні роки подвоїлася з 43% у 2012 р. до 82% у 2019 році", — додала Замазєєва.

Нагадаємо, що голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що влітку Україна може обійтись без відключення електроенергії попри ремонт частини енергоблоків. Для цього можна обійтися імпортом із країн ЄС та повним завантаженням робочих енергоблоків.