Зачем Россия дестабилизирует ситуацию в Молдове: эксперт оценил шансы на успех врага

Российские "стратеги" пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы свергнуть прозападную власть. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

В кремле на полном серьезе считают, что россия является правопреемницей СССР, а значит может поступать по принципу "все вокруг — советское, все вокруг — мое", потому — что хочу, то и ворочу. Такой подход применим рф ко всем без исключения постсоветским странам, на территории которых россияне желают насадить свой "новый порядок". Не обошла подобная участь и Молдову.

С недавних пор российская федерация начала активно раскачивать ситуацию на территории этой страны.

Чего она стремится и удастся ли агрессору открыть так называемый "второй фронт" против Украины со стороны марионеточного Приднестровья Новини.LIVE попыталось разобраться.

Россияне не терпят свободных

Шаги во внешней политике президента Майи Санду и нового правительства, направленные на присоединение к ЕС и приближение к НАТО, давно очень не нравятся кремлю.

К тому же, недавно Санду в интервью местному телеканалу позволила сделать резкий выпад в сторону кремля, заявив, что возглавляемая ею страна никогда не будет "на стороне убийц", а наоборот официальный Кишинев будет в дальнейшем поддерживать Украину в ее стремлении избавиться от российских оккупантов и присоединиться к Евросоюза с НАТО.

Майя Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Именно из-за такой "несговорчивой" и слишком "самостоятельной" политики действующей власти Молдовы, как отмечает военный эксперт Дмитрий Снегирев, кремль решил поступить в своем стиле — развязать "гибридную атаку" на власть Молдовы.

Действия по обкатанному сценарию

В принципе, шаги россиян не трудно спрогнозировать. Ведь они привыкли действовать по старым уже проверенным правилам и подходам.

Как отмечает бывший спикер сената Румынии, заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, в случае с Молдовой россияне могут действовать по сценариям, которые москва уже испытала задолго до полномасштабного вторжения в Украину.

По словам Джоане, для Молдовы пока нет непосредственной угрозы оккупации, потому что кремль не смог захватить Одессу и слиться в "братском" экстазе с ранее оккупированным им Приднестровьем.

Однако Джоане предположил, что "гибридный сценарий" против Молдовы может в целом совпадать с действиями россии против Черногории в 2016 году.

Напомним, тогда москва предприняла попытку государственного переворота, которая, к счастью, была вовремя разоблачена, а потому не удалась.

Социальные протесты — шаг к смене власти

На мой взгляд, размышляет Снегирев, задачей российских спецслужб является попытка спровоцировать хаос в деятельности органов власти, а также дестабилизировать ситуацию путем социальных протестов и кибератак.

В этом контексте достаточно вспомнить последние антиправительственные митинги в Кишиневе, где ударную "протестную" массу составили члены местной пророссийской партии "Шор".

Участники протестовали против режима чрезвычайной ситуации в Молдове, введенного из-за кремлевской агрессии против Украины, который спровоцировал социально-экономические трудности.

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza 1 / 3

При этом следует отметить, что участие в антиправительственном митинге принимали не только граждане Молдовы, но и "заезжие" россияне.

Примечательно, что пророссийские митинги в Молдове в последнее время слишком многолюдны.

По словам украинского аналитика, такой массы людей на начальном этапе "раскачивание лодки" достаточно, чтобы захватывать административные здания в Кишиневе, реализуя там самым похожий на оккупацию Крыма сценарий.

Откроется ли "второй фронт"

По данным спецлужб, москва намерена сменить власть в стране под видом именно "гибридных" протестов пророссийской оппозиции.

"Обращаю внимание ", — говорит Снегирев, — что на территории непризнанной "ПМР" сейчас находится достаточно ограниченный российский военный контингент. Чтобы увеличить военное присутствие на территории этой "республики" кремля, нужны отлаженные логистические маршруты. А наладить их можно только с помощью государственного переворота. и свержение правительства Санду".

Дмитрий Снегирев

По мнению Снегирева, в случае такого сценария риски открытия "второго фронта" против Украины существенно возрастают. Однако после недавнего назначения новым молдавским премьер-министром Дорина Речана, в прошлом министра внутренних дел, есть основания полагать, что Кишинев удержит ситуацию под контролем и нейтрализует как местных, так и пришлых кремлевских провокаторов.

Мероприятие идет на помощь

Не остались в стороне от "молдавской проблемы" и западные партнеры. В качестве своеобразной поддержки они ввели с 27 марта десятидневные военные учения на территории Молдовы. В них принимают участие военнослужащие Вооруженных сил Молдовы совместно с коллегами из Румынии, США и Великобритании.

Как сообщает оборонное ведомство Молдовы, многонациональные учения JCET-2023 будут проходить в учебных центрах Национальной армии Молдовы.

Учения JCET-2023. Фото: Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Facebook​

По сценарию, военнослужащие будут выполнять боевые стрельбы, десантирование, тренировку в полевых условиях с выполнением конкретных задач.

В свою очередь, Европейский Союз решил направить для урегулирования ситуации в Молдову гражданскую миссию. Главная ее цель — помочь противостоять гибридным угрозам.

В рамках этой миссии специалисты ЕС из сферы юстиции, полиции и таможни будут давать практические советы молдавским коллегам, как эффективно создать и укрепить сектор безопасности. К тому же к этим специалистам присоединятся эксперты в области борьбы с российскими кибератаками и дезинформацией.