Навіщо рф дестабілізує ситуацію в Молдові: експерт оцінив шанси на успіх ворога

Російські "стратеги" намагаються дестабілізувати ситуацію у Молдові, щоб скинути прозахідну владу. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

У кремлі на повному серйозі вважають, що росія є правонаступницею СРСР, а отже може робити за принципом "все навкруги — радянське, все навкруги — моє", тому — що хочу, те й ворочу. Такий підхід застосовується рф до всіх без винятку пострадянських країн, на території яких росіяни бажають насадити свій "новий порядок". Не оминула така участь і Молдову.

З нещодавніх пір російська федерація почала активно розкачувати ситуацію на території цієї країни.

Чого вона прагне і чи вдасться агресору відкрити так званий "другий фронт" проти України з боку маріонеткового Придністров'я Новини.LIVE спробувало розібратися.

Росіяни не терплять вільних

Кроки у зовнішній політиці президентки Майя Санду і нового уряду, спрямовані на приєднання до ЄС і до наближення з НАТО, давно дуже не подобаються кремлю.

До того ж нещодавно Санду в інтерв’ю місцевому телеканалу дозволила зробити різкий випад у бік кремля, заявивши, що очолювана нею країна ніколи не буде "на боці вбивць", а навпаки офіційний Кишинів надалі підтримуватиме Україну в її прагненні позбутися російських окупантів і приєднатися до Євросоюзу з НАТО.

Майя Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Саме через таку "незговірливу" та занадто "самостійну" політику чинної влади Молдови, як наголошує військовий експерт Дмитро Снєгирьов, кремль вирішив вчинити в своєму стилі — розв'язати "гібридну атаку" на владу Молдови.

Дії за обкатаним сценарієм

В принципі кроки росіян не важко спрогнозувати. Адже вони звикли робити за старими вже перевіреними правилами та підходами.

Як зазначає колишній речник сенату Румунії, заступник генсека НАТО Мірча Джоане, у випадку з Молдовою росіяни можуть діяти за сценаріями, які москва вже випробувала задовго до повномасштабного вторгнення в Україну.

За словами Джоане, для Молдови наразі немає безпосередньої загрози окупації, тому що кремль не зміг захопити Одесу і злитися в "братському" екстазі з раніше окупованим ним Придністров'ям.

Проте Джоане припустив, що "гібридний сценарій" проти Молдови може загалом збігатися з діями рф проти Чорногорії у 2016 році.

Нагадаємо, тоді москва здійснила спробу державного перевороту, яка, на щастя, була вчасно викрита, а тому не вдалася.

Соціальні протести — крок до зміни влади

На мою думку, розмірковує Снєгирьов, завданням російських спецслужб є намагання спровокувати хаос у діяльності органів влади, а також дестабілізувати ситуацію шляхом соціальних протестів та кібератак.

У цьому контексті достатньо згадати останні антиурядові мітинги у Кишиневі, в яких ударну "протестну" масу склали члени місцевої проросійської партії "Шор".

Учасники протестували проти режиму надзвичайної ситуації у Молдові, запровадженого через кремлівську агресію проти України, який спровокував соціально-економічні труднощі.

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza 1 / 3

При цьому варто зауважити, що участь в антиурядовому мітингу брали не лише громадяни Молдови, але й "заїжджі" росіяни.

Примітно, що проросійські мітинги в Молдові останнім часом надто багатолюдні.

За словами українського аналітика, такої маси людей на початковому етапі "розкачування човна" достатньо, щоб захоплювати адміністративні будівлі у Кишиневі, реалізуючи тим самим схожий на окупацію Криму сценарій.

Чи відкриється "другий фронт"

За даними спецслужб, москва має намір змінити владу в країні під виглядом саме "гібридних" протестів проросійської опозиції.

"Звертаю увагу, — говорить Снєгирьов, — що на території невизнаної "ПМР" наразі перебуває досить обмежений російський військовий контингент. Щоб збільшити військову присутність на території цієї "республіки" кремлю, потрібні налагоджені логістичні маршрути. А налагодити їх можливо лише за допомогою державного перевороту та повалення уряду Санду".

Дмитро Снєгирьов

На думку Снєгирьова, у разі такого сценарію ризики відкриття "другого фронту" проти України суттєво зростають. Проте після нещодавнього призначення новим молдавським прем'єр-міністром Доріна Речана, в минулому міністра внутрішніх справ, є підстави вважати, що Кишинів утримає ситуацію під контролем і нейтралізує як місцевих, так прийшлих кремлівських провокаторів.

Захід йде на допомогу

Не залишилися осторонь від "молдовської проблеми" й західні партнери. Як своєрідну підтримку вони запровадили з 27 березня десятиденні військові навчання на території Молдови. В них беруть участь військовослужбовці Збройних сил Молдови спільно із колегами з Румунії, США та Великої Британії.

Як повідомляє оборонне відомство Молдови, багатонаціональні навчання JCET-2023 відбуватимуться в навчальних центрах Національної армії Молдови.

Навчання JCET-2023. Фото: Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Facebook​

За сценарієм, військовослужбовці виконуватимуть бойові стрільби, десантування, тренування в польових умовах із виконанням конкретних завдань.

Свою чергою Європейський Союз вирішив направити для врегулювання ситуації до Молдови цивільну місію. Головна її мета — допомогти протистояти гібридним загрозам.

У рамках цієї місії фахівці ЄС із сфери юстиції, поліції та митниці надаватимуть практичні поради молдовським колегам, як ефективно створити та укріпити сектор безпеки. До того ж, до цих спеціалістів приєднаються експерти в області боротьби з російськими кібератаками та дезінформацією.