Разбить на более мелкие — Марцинкив посоветовал заместителям, как правильно объявлять тендеры

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив переписывается на брифинге. Фото: galka.if.ua

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив посылает своим заместителям очень загадочные сообщения. Недавно он написал им "разбивайте помельче" относительно вероятной процедуры проведения тендеров.

Подсмотрели диалог мэра Франковска журналисты издания Галка во время брифинга.

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Сегодня в сети появились фотографии с частями переписки Руслана Марцинкива с его заместителями. Он направил им сообщения со словами "разбивать на более мелкие" о процедуре проведения тендеров.

Марцинков также написал "запретить глуповатые тендеры".

"Прошу запретить глуповатые тендеры до 15 декабря объявлять на миллионные суммы! Вы как одурели, зима на носу, а вы… " — видно в диалоге.

Переписки Руслана Марцинкива. Фото: galka.if.ua

Журналисты предполагают, что, возможно, мэр города мог писать такие сообщения по поводу резонансного тендера на приобретение медицинского оборудования почти на 19 миллионов гривен.

Тендер на закупку медицинской мебели. Фото: скриншот

Как известно, эта закупка была проведена Коммунальным некоммерческим предприятием "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета".

По данным с сайта Prozorro, киевское ООО "Протек солюшнз Украина" получило заказ без конкуренции, поскольку оказалось единственным участником торгов.

NGL.media проанализировали цены производителя с указанными в сделке. Они обнаружили значительные подписки почти на все виды медицинской мебели. Только по десяти позициям переплата составила более 4,5 млн грн.

Ответственная за закупки Людмила Оперук отказалась комментировать выявленные примеры завышения цен. В "Протек солюшнз Украина" также отказались от комментариев.

Как это комментируют у Марцинкива

На телефонный звонок журналистов Новиниости.LIVE сам городской голова Франковска не ответил, он сбивал вызов, однако удалось пообщаться с его пресс-секретарем Викторией.

Она категорически отказалась хоть как-то комментировать это событие и не ответила, слышали ли в мэрии об этой ситуации раньше.

Напомним, ранее в системе торгов Prozorro обнародовали 78 тыс. тендеров по закупкам на 14,16 млрд. грн. На ремонт дорог потратят 10% от средств на все закупки — 1,37 млрд грн.

Также мы писали, что в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет о участке через канал Кофа в Измаильском районе.