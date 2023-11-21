Розбити на дрібніші — Марцінків порадив заступникам, як правильно оголошувати тендери

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків листується на брифінгу. Фото: galka.if.ua

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків надсилає своїм заступникам дуже загадкові повідомлення. Нещодавно він написав їм "розбивайте на дрібніше" щодо ймовірної процедури проведення тендерів.

Підгледіли діалог мера Франківська журналісти видання Галка під час брифінгу.

Читайте також:

Про що переписується мер Франківська зі своїми заступниками

Сьогодні у мережі з'явилися фото із частинами переписки Руслана Марцінківа з його заступниками. Він надіслав їм повідомлення зі словами "розбивати на дрібніші" щодо процедури проведення тендерів.

Марцінків також написав "заборонити дурнуваті тендери".

"Прошу заборонити дурнуваті тендери до 15 грудня оголошувати на мільйонні суми! Ви як подуріли, зима на носі, а ви…" — видно у діалозі.

Переписки Руслана Марцінківа. Фото: galka.if.ua

Журналісти припускають, що, можливо, мер міста міг писати такі повідомлення з приводу резонансного тендеру на придбання медичного обладнання на майже 19 мільйонів гривень.

Тендер на закупівлю медичних меблів. Фото: скриншот

Як відомо, цю закупівлю провело Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради".

За даними із сайту Prozorro київське ТОВ "Протек солюшнз Україна" отримало замовлення без конкуренції, оскільки виявилося єдиним учасником торгів.

NGL.media проаналізували ціни виробника із зазначеними в угоді. Вони виявили значні передплати майже на всі різновиди медичних меблів. Лише за десятьма позиціями переплата становила понад 4,5 млн грн.

Відповідальна за закупівлі Людмила Оперук відмовилась коментувати виявлені приклади завищення цін. У "Протек солюшнз Україна" також відмовились від коментарів.

Як це коментують у Марцінківа

На телефонний дзвінок журналістів Новини.LIVE сам міський голова Франківська не відповів, він збивав виклик, проте вдалося поспілкуватися з його прессекретарем Вікторією.

Вона категорично відмовилася хоча б якось коментувати цю подію та не відповіла, чи чули в мерії про цю ситуацію раніше.

Нагадаємо, раніше у системі торгів Prozorro оприлюднили 78 тис. тендерів про закупівлі на 14,16 млрд грн. На ремонти доріг витратять 10% від коштів на всі закупівлі — 1,37 млрд грн.

Також ми писали, що в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.