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"Разбить ему е**ло": в сети разразился скандал с "Порше" мэра Днепра

2 июня 2023 17:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
"Разбить ему е**ло": в сети разразился скандал с "Порше" мэра Днепра
Городской голова Днепра Борис Филатов. Фото: Google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На днях вокруг персоны мэра Днепра Бориса Филатова "разгорелся" скандал. Местный активист обвинил Филатова в том, что тот купил себе новенький Porshe за вроде бы коррупционные деньги.

Местные слухи Борис Филатов прокомментировал на своей официальной странице в Telegram.

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У Филатова новое элитное авто?

На днях активист и глава ОО "Общественный контроль" Денис Селин заявил, что Филатов два дня назад купил новенькую элитную машину. Речь идет о авто Porshe, стоимость которого составляет более 5 миллионов гривен.

 

Филатова обвинили в незаконном приобретении нового автомобиля. Фото: Telegram/truexadnepr

Сегодня, 2 июня, мэр Днепра отреагировал на заявление активиста.

"Я редко опускаюсь до уровня городских го***идов. Почти никогда. Но сегодня они превзошли себя. Одна городская, бритой бритой мерзостью, поведала миру "сенсацию", что Филатов" два дня назад купил себе за коррупционные деньги новый "Порше" . Безусловно, я мог бы посоветовать активисту, общественному деятелю и расследователю заглянуть в мою электронную декларацию и напомнить, что еще до своего мэрства я был официальным долларовым миллионером. С вертолетом, коллекцией японского антиквариата и кучей люксовых авто», — написал Филатов в Telegram.

 

Мэр Днепра отреагировал на скандал с Porshe. Скриншот

Также Филатов заявил, что будет ждать от активиста доказательств до понедельника. В противном случае, если этого не случится, мэр Днепра подаст в суд.

"Просто куча городских сумасшедших, ничтожных, закомплексованных, живущих ложью и пустотой, "бомбануло" в соцсетях. Теперь я жду до понедельника каких-либо доказательств. Копий договоров купли-продажи, техпаспорта, выписки из банковского счета, где видно, где видно, или мои близкие купили именно этот автомобиль. Кстати, все желающие могут поехать в автосалон и увидеть его в живую. А понедельник я подаю в суд", – гневно написал Филатов.

Активист удалил пост-обвинение

После таких громких заявлений Филатова активист, обвинивший мэра Днепра в незаконном приобретении элитного автомобиля, издал свой пост в Facebook и извинился.

 

Активист Денис Селин удалил пост, в котором обвинил Бориса Филатова в коррупции. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что на днях Офис Генпрокурора сообщал, что в Днепре разоблачили заместителя начальника одного из управлений полиции и его сообщника-брата. Они требовали 200 тысяч долларов несуществующего долга и угрожали убийством.

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