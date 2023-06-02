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"Розбити йому ї**ло": в мережі спалахнув скандал з "Порше" мера Дніпра

2 червня 2023 17:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
"Розбити йому ї**ло": в мережі спалахнув скандал з "Порше" мера Дніпра
Міський голова Дніпра Борис Філатов. Фото: Google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Днями навколо персони мера Дніпра Бориса Філатова "розгорівся" скандал. Місцевий активіст звинуватив Філатова у тому, що той купив собі новенький Porshe за начебто корупційні гроші.

Місцеві чутки Борис Філатов прокоментував на своїй офіційній сторінці в Telegram.

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У Філатова нове елітне авто?

Днями активіст та голова ГО "Громадський контроль" Денис Селін заявив, що Філатов два дні тому купив новеньке елітне авто. Йдеться про автівку Porshe, вартість якої складає понад 5 мільйонів гривень.

 

Філатова звинуватили в незаконному придбанні нового авто. Фото: Telegram/truexadnepr 

Сьогодні, 2 червня, мер Дніпра відреагував на заяву активіста.

"Я рідко опускаюся до рівня міських го***їдів. Майже ніколи. Але сьогодні вони перевершили себе. Одна міська, шилом поголена мерзота, повідала світові "сенсацію", що Філатов" два дні тому купив собі за корупційні гроші новий "Порше". Безумовно, я міг би порадити "активісту, громадському діячу та розслідувачу" заглянути в мою електронну декларацію і нагадати, що ще до свого мерства я був офіційним доларовим мільйонером. З вертольотом, колекцією японського антикваріату та купою люксових авто", — написав Філатов у Telegram.

 

Мер Дніпра відреагував на скандал із Porshe. Скриншот

Також Філатов заявив, що чекатиме від активіста будь-яких доказів до понеділка. Інакше, якщо цього не трапиться, мер Дніпра подасть у суд.

"Просто купа міських божевільних, нікчемних, закомплексованих, що живуть брехнею і порожнечею, "бомбануло" в соцмережах. Тепер я чекаю до понеділка будь-яких доказів. Копій договорів купівлі-продажу, техпаспорту, виписки з банківського рахунку, де видно, що я чи мої близькі купили саме цей автомобіль. До речі, всі охочі можуть поїхати в автосалон і побачити його в живу. А понеділок я подаю до суду. Після чого міські мразі, що постійно виливають мені і мерії на голову купи лайна, матимуть блідий вигляд", — гнівно написав Філатов.

Активіст видалив пост-звинувачення

Після таких гучних заяви Філатова активіст, який звинуватив мера Дніпра у незаконному придбанні елітної автівки, видав свій пост у Facebook та вибачився.

 

Активіст Денис Селін видалив пост, у якому звинуватив Бориса Філатова у корупції. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, днями Офіс Генпрокурора повідомляв, що у Дніпрі викрили заступника начальника одного з управлінь поліції та його спільника-брата. Вони  вимагали 200 тисяч доларів неіснуючого боргу і погрожували вбивством. 

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