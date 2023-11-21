Российский рэп и сумки — дочь "криптовзяточника" Одарченко хвалится богатой жизнью

Дочь нардепа Одарченко. Фото: скриншот с видео

Дочь скандального депутата Андрея Одарченко, подозреваемого в коррупции, регулярно в своих соцсетях показывает состоятельную жизнь. Девушка снимает видео под песни российских исполнителей и хвалится одеждой от самых дорогих брендов мира.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Слон".

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Богатая жизнь дочери депутата Одарченко

Во вторник, 21 ноября, НАБУ объявило подозрение в попытке подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема нардепу от "Слуги народа" Андрею Одарченко.

Его дочь в это время в своих соцсетях показывает состоятельную жизнь и поет русские песни.

"Стандартный набор украинского депутата: подозрение в коррупции, незадекларированные родственники, дети, поющие российский рэп", — говорится в сообщении телеграмм-канала.

В своих роликах девушка хвалится сумками от известных брендов Louis Vuitton, Gucci, Burberry — каждая из которых стоит несколько тысяч евро. А также подпевает песням российского рэпера, поддерживающего войну в Украине.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что его дочь Елизавета жила в столице Франции "очень бедно, в спартанских условиях". Еще в 2017 году Алексей Навальный выяснил, что дочери Пескова принадлежало 25% в компании, владеющей квартирой в элитном районе Парижа.