Российский паспорт эксзамминистра обороны Лиева оказался фейком: Михаил Ткач попросил прощения

Информация о российском паспорте Александра Лиева оказалась фейком

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач принес извинения Александру Лиеву, который недавно уволился с должности заместителя главы Министерства обороны Украины за ложную информацию о его российском гражданстве. Обнародованный журналистом документ оказался фейком.

Об этом Михаил Ткач написал на своей странице в Facebook.

Извинения журналиста

"Худшее, что может быть — это неправда. Вчера я ошибся. Я приношу извинения Александру Лиеву. Информация о российском паспорте Александра Лиева, опубликованная вчера, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Журналист подчеркнул, что все причины будут выглядеть как попытки оправдать себя, а это не то, что должен делать человек, когда убедился в своей неправоте.

"Наша новость сначала была опубликована с позицией господина Лиева. Мое сообщение заблокировал фейсбук из-за публикации личных данных. Приношу прощения читателей Украинской правды. Поздравляю всех причастных. Правда победит", — подытожил журналист.

Обнародование "российского паспорта" Лиева

2 февраля журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники в украинской разведке заявил, что занимавший должность и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны якобы имеет российский паспорт.

Ткач на своей странице в Facebook показал фото того же "паспорта", и пользователи сети усомнились в его подлинности. Позже сообщение со страницы Ткача исчезло.

Сам Лиев информацию опроверг и заявил, что паспорта гражданина россии у него не было никогда. Он отметил, что на фото документа, который показали журналисты, на самом деле изображен не он, а фамилия на английском языке указана неправильно.

Реакция Минобороны

Через некоторое время на это официально отреагировали в Минобороны. В ведомстве заявили, что на этапе трудоустройства в министерство и в течение работы там Лиев проходил соответствующие обязательные проверки, а Службе безопасности Украины предоставлялись соответствующие материалы по доступу к государственной тайне. Никаких возражений от СБУ не поступало.

"Любых фактов, подтверждающих наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось", — заявили в оборонном ведомстве.

В то же время по состоянию на 2 февраля Александр Лиев уволен из Минобороны по его собственному желанию, сообщили в ведомстве.

Почему Лиев уволился из Минобороны

31 января глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин опубликовал скандальные факты об Александре Лиеве, которого с лета 2022 года глава Минобороны Алексей Резников назначил подписывать оружейные контракты ведомства.

По данным Шабунина, Лиев — уроженец г. Ухта республики Коми (рф), экс-министр курортов и туризма АР Крым времен Януковича. В марте 2014 года он в интервью "Громадському" призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" на полуострове. Также утверждалось, что в январе 2006 года Лиев координировал выставку пикетов и блокпостов у маяков, которые по распределению Черноморского флота CРСР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом россии.

Реагируя на публикацию ЦПК, Лиев заявил в комментарии СМИ, что это "сфабрикованный вброс", направленный против министра обороны. По его словам, компромат на него – это якобы часть информационно-психологической кампании, о которой предупреждали в ГУР. Относительно истории с крымскими маяками, Лиев заявил, что она "совершенно выдумана", а на заявления о том, что он уроженец российской Ухты ответил, что с 3 лет "стал жителем украинского Армянска, АР Крым".

Позже стало известно, что Лиев написал заявление об увольнении на фоне скандала, связанного с его высказываниями о Крыме.

Напомним, сегодня, 3 февраля, СБУ заявила об обнаружении масштабной схемы хищения государственных средств, выделявшихся на питание военнослужащих Сил обороны Украины. Общая сумма ущерба составляет 119,5 млн грн.

Фото: ЦЖР