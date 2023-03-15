Российские силовики задержали крымскотатарского активиста Ролана Османова

Ролан Османов

Россия продолжает репрессии против крымских татар во временно оккупированном Крыму. Российские силовики провели незаконный обыск у крымскотатарского активиста, гражданского журналиста Ролана Османова, а затем задержали его.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что известно

"Российские силовики провели незаконный обыск в доме крымскотатарского активиста, гражданского журналиста Ролана Османова в поселке Урожайное Симферопольского района", — говорится в сообщении.

Лубинец отметил, что обыск прошел в рамках расследования "дела о взрыве на железной дороге в Бахчисарайском районе 23 февраля".

По словам жены Османова, к ее мужу применили физическую силу, повалили на пол и надели наручники.

"После обыска Ролана Османова увезли в "управление ФСБ" в Симферополе. Адвоката к нему не пускают. Протокол обыска семье не оставили. У жены изъяли телефон", — рассказал украинский омбудсмен.

Лубинец отметил, что это не первый обыск у крымских татар, которые российские силовики проводят под предлогом расследования "дела о диверсии на железной дороге". По его словам, таким образом, страна-агрессор усиливает политически мотивированные преследования представителей коренного народа Крымского полуострова.

"Россия в очередной раз совершает военное преступление, а настоящая цель оккупанта — уничтожить любые проявления сопротивления и солидарности в украинском Крыму", — подчеркнул он.

Отметим, в Крыму вечером 23 февраля неизвестные повредили железнодорожные пути, в результате чего было остановлено движение нескольких поездов — подрыва не было, сварочным аппаратом вырезан участок рельс.

Повреждение пути было в Бахчисарайском районе в с. Почтовое. Оккупационные власти Крыма заявили, что речь идет о диверсии.

Напомним, 12 марта силовики россии во временно оккупированном Крыму провели обыск в доме делегата Курултая Леммара Юнусова. Он проживает в селе Урожайное Симферопольского района.