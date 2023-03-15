Російські силовики затримали кримськотатарського активіста Ролана Османова
Росія продовжує репресії проти кримських татар у тимчасово окупованому Криму. Російські силовики провели незаконний обшук у кримськотатарського активіста, громадянського журналіста Ролана Османова, а потім затримали його.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
-
Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей
-
Генерал США заявив, що шукатиме способи, як дістати уламки збитого безпілотника
-
Швеція передасть Україні танки Leopard та засоби ППО: в якій кількості
-
Фонд Притули відзвітував за місяць: скільки зібрали та на яку суму закупили техніки
-
Для торгівців деякі штрафи зростуть удесятеро: що треба знати споживачам
-
Клієнти "Нової пошти" скаржаться на неякісну роботу поштоматів
-
Данія погодила передачу Україні дев'ятого пакета допомоги на 120 млн доларів: що туди увійде
-
Соціологи з'ясували, кому найбільше довіряють українці
-
Карло Анчелотті та Юрген Клопп назвали стартові склади на матч 1/8 ЛЧ "Реала" та "Ліверпуля"
-
Залужний провів переговори з головою Збройних сил Франції: ключові питання
Що відомо
"Російські силовики провели незаконний обшук у будинку кримськотатарського активіста, громадянського журналіста Ролана Османова в селищі Урожайне Сімферопольського району", — йдеться у повідомленні.
Лубінець зазначив, що обшук відбувся в межах розслідування "справи про вибух на залізниці в Бахчисарайському районі 23 лютого".
За словами дружини Османова, до її чоловіка застосували фізичну силу, повалили на підлогу та одягли кайданки.
"Після обшуку Ролана Османова відвезли в "управління ФСБ" у Сімферополі. Адвоката до нього не пускають. Протокол обшуку сім'ї не залишили. У дружини вилучили телефон", — розповів український омбудсмен.
Лубінець зазначив, що це не перший обшук у кримських татар, які російські силовики проводять під приводом розслідування "справи про диверсію на залізниці". За його словами, в такий спосіб країна-агресор посилює політично мотивовані переслідування представників корінного народу Кримського півострова.
"Росія вчергове вчиняє воєнний злочин, а справжня мета окупанта — знищити будь-які прояви опору та солідарності в українському Криму", — наголосив він.
Зазначимо, у Криму увечері 23 лютого невідомі пошкодили залізничну колію, внаслідок чого було зупинено рух кількох потягів — підриву не було, зварювальним апаратом вирізано шматок рейки.
Пошкодження колії було у Бахчисарайському районі у с. Поштове. Окупаційна влада Криму заявила, що йдеться про диверсію.
Нагадаємо, 12 березня силовики рф у тимчасово окупованому Криму провели обшук у будинку делегата Курултаю Леммара Юнусова. Він проживає у селі Урожайне Сімферопольського району.