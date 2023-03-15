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Російські силовики затримали кримськотатарського активіста Ролана Османова

15 березня 2023 22:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ролан Османов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Росія продовжує репресії проти кримських татар у тимчасово окупованому Криму. Російські силовики провели незаконний обшук у кримськотатарського активіста, громадянського журналіста Ролана Османова, а потім затримали його. 

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

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Що відомо

"Російські силовики провели незаконний обшук у будинку кримськотатарського активіста, громадянського журналіста Ролана Османова в селищі Урожайне Сімферопольського району", — йдеться у повідомленні. 

Лубінець зазначив, що обшук відбувся в межах розслідування "справи про вибух на залізниці в Бахчисарайському районі 23 лютого". 

За словами дружини Османова, до її чоловіка застосували фізичну силу, повалили на підлогу та одягли кайданки. 

"Після обшуку Ролана Османова відвезли в "управління ФСБ" у Сімферополі. Адвоката до нього не пускають. Протокол обшуку сім'ї не залишили. У дружини вилучили телефон", — розповів український омбудсмен. 

Лубінець зазначив, що це не перший обшук у кримських татар, які російські силовики проводять під приводом розслідування "справи про диверсію на залізниці". За його словами, в такий спосіб країна-агресор посилює політично мотивовані переслідування представників корінного народу Кримського півострова.

"Росія вчергове вчиняє воєнний злочин, а справжня мета окупанта — знищити будь-які прояви опору та солідарності в українському Криму", — наголосив він. 

Зазначимо, у Криму увечері 23 лютого невідомі пошкодили залізничну колію, внаслідок чого було зупинено рух кількох потягів — підриву не було, зварювальним апаратом вирізано шматок рейки. 

Пошкодження колії було у Бахчисарайському районі у с. Поштове. Окупаційна влада Криму заявила, що йдеться про диверсію. 

Нагадаємо, 12 березня силовики рф у тимчасово окупованому Криму провели обшук у будинку делегата Курултаю Леммара Юнусова. Він проживає у селі Урожайне Сімферопольського району. 

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