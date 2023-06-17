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Российские чиновники призвали Кремль вернуться к "общепризнанным" границам РФ

17 июня 2023 09:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Российские чиновники призвали Кремль вернуться к "общепризнанным" границам РФ
Владимир Путин с чиновниками РФ. Фото: Kremlin.ru
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Некоторые нынешние и бывшие российские муниципальные чиновники подписали открытое письмо, где призвали российские войска вернуться к "общепризнанным" границам РФ из-за кризиса, вызванного россиянами, взорвав дамбу Каховской ГЭС. Документ был подписан чиновниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

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В документе говорится, что разрушение дамбы ГЭС повлияет на экосистему планеты, проблемы со здоровьем и экономику на многие десятки лет.

"В письме отмечено, что действия Путина с 24 февраля 2022 года повлекли за собой неопределенные катастрофические события, но не указывается на продолжение российских военных операций в Украине как причину для вывода российских сил", — говорится в материале.

В Институте добавляют, что российские чиновники, не связанные с Кремлем, скорее всего используют обеспокоенность у общества на тему экологической и гуманитарной ситуации, связанной с разрушением дамбы Каховской ГЭС. Таким образом, они высказались против войны в Украине, не прибегая к критике непосредственно самих военных действий.

"Кремль широко выдвигает условия для подавления антивоенного инакомыслия. Россияне, обладающие антивоенными настроениями, могут использовать уничтожение ГЭС, чтобы выразить свою оппозицию войне в очень ограниченной форме", — отмечают в ISW.

Напомним, во временно оккупированном Крыму в результате подрыва плотины Каховской ГЭС больше всего пострадал аграрный сектор. И со временем проблема будет только усугубляться, ведь в ближайшие годы Крым будет ощущать острый дефицит воды.

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