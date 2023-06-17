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Російські посадовці закликали Кремль повернутись до "загальновизнаних" кордонів РФ

17 червня 2023 09:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Російські посадовці закликали Кремль повернутись до "загальновизнаних" кордонів РФ
Володимир Путін з чиновниками РФ. Фото: Kremlin.ru
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Деякі теперішні та колишні російські муніципальні чиновники підписали відкритий лист, де закликали російські війська повернутися до "загальновизнаних" кордонів РФ через кризу, яку спричинили росіяни, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Документ підписали чиновники з Москви, Санкт-Петербурга та Московської й Ленінградської областей.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Вміст документу

В документі йдеться про те, що руйнування дамби ГЕС вплине на екосистему планети, проблеми зі здоров'ям та економіку на багато десятків років. 

"У листі зазначено, що дії Путіна з 24 лютого 2022 року спричинили невизначені катастрофічні події, але не вказується на продовження російських військових операцій в Україні як причину для виведення російських сил", — йдеться у матеріалі. 

В Інституті додають, що російські чиновники, які не пов'язані з Кремлем, швидше за все, використовують стурбованість у суспільства на тему екологічної та гуманітарної ситуації, яка пов'язана з руйнуванням дамби Каховської ГЕС. Таким чином вони висловилися проти війни в Україні, не вдаючись до критики безпосередньо самих військових дій. 

"Кремль широко висуває умови для придушення антивоєнного інакомислення. Росіяни, які мають антивоєнні настрої, можуть використати знищення ГЕС, щоб висловити свою опозицію війні в дуже обмеженій формі", — зазначають в ISW.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС найбільше постраждав аграрний сектор. І з часом проблема буде тільки посилюватися, адже у найближчі роки Крим відчуватиме гострий дефіцит води. 

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