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Российские патриоты могли рассматривать террориста Гиркина как оппозицию Путину, — ISW

24 июля 2023 08:42
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Российские патриоты могли рассматривать террориста Гиркина как оппозицию Путину, — ISW
Террорист Игорь Гиркин/Стрелков. Фото: скриншот по видеообращению И. Гиркина
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российские фанаты так называемой "спецоперации" в Украине могли поддерживать террориста Игоря Гиркина в качестве оппозиционера на предстоящих выборах в РФ. Аналитики предполагают, что это могло послужить одной из причин ареста Гиркина.

Об этом сообщает ISW.

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В ISW предполагают, что арест ярого российского националиста Игоря Гиркина и публичные выступления филиалов Гиркина свидетельствуют о том, что ограниченная часть провоенного сообщества могла рассматривать политические действия в оппозицию к Кремлю.

Так, 22 июля, член Клуба рассерженных патриотов и лидер движения Георгий Федоров заявил, что Клуб разработал стратегию и конкретный план действий для кампании в защиту Гиркина и будет обращаться к массовым сторонникам за помощью. К тому же Федоров сообщил, что на следующей неделе Клуб рассерженных патриотов обнародует политическое заявление.

В то же время, по данным ISW, российский инсайдерский источник утверждал, что Гиркин планировал начать официальные юридические процедуры по созданию политической партии весной 2024 года.

"Инсайдерский источник утверждал, что Гиркин обсуждал с членами "Злых патриотов" возможность проведения учредительного съезда партии осенью 2023 года и планирует создать региональные центры "Клуба злых патриотов", — говорится в сообщении ISW.

Как известно, Клуб рассерженных патриотов открыл региональное отделение в Санкт-Петербурге и опубликовал политическую резолюцию из 17 пунктов, которая показала его интерес к участию в российской политике. В политической резолюции "Клуба разъяренных патриотов" прямо указано, что он будет использовать законные средства, чтобы заставить российское руководство "прекратить политику умиротворения и закулисной договоренности с Западом", и заявляет о "намерении претендовать на политическую власть".

"Резолюция Клуба разъяренных патриотов указывает на то, что эта часть провоенного сообщества, возможно, пыталась установить условия для будущих политических действий против оппозиционных деятелей в Кремле, которые, по мнению Клуба разъяренных патриотов, стремятся покончить с войной", — информируют в ISW.

Как российские патриоты отреагировали на арест Гиркина

Член Клуба взбешенных патриотов Евгений Михайлов раскритиковал Кремль, назвав арест Гиркина "грубой ошибкой" и отметив двойные стандарты, которые российские власти используют в отношении известных российских чиновников, критиковавших поведение российских войск в войне в Украине.

"Длительная поддержка Гиркина, несмотря на его арест, свидетельствует о том, что Гиркин установил сильную личную лояльность среди своих аффилированных лиц, что напоминает других ультранационалистических деятелей, в частности, поддержку Пригожина среди сотрудников Вагнера и аффилированных милблогеров", — говорится в сообщении.

В то же время Кремль пытается цензурировать ту часть российского ультранационалистического сообщества, которое враждебно к нему относится. Так, на днях стало известно, что российские правоохранительные органы завели дело на главу клуба "Злых патриотов" Павла Губарева из-за его сообщений в Telegram.

"Постоянная цензура российскими правоохранительными органами относительно членов "Злых патриотов", вероятно, указывает на то, что Кремль пока не намерен подвергать цензуре более широкое ультранационалистическое сообщество и, вероятно, цензура коснется в первую очередь движения "Злых патриотов", — подытожили в ISW.

Напомним, в британской разведке рассказали, чем может обернуться для Путина арест Гиркина.

Также стало известно, что суд в Москве отправил Гиркина в СИЗО на два месяца.

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