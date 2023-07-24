Російські патріоти могли розглядати терориста Гіркіна як опозицію Путіну, — ISW

Терорист Ігор Гіркін/Стрєлков. Фото: скріншот з відеозвернення І. Гіркіна

Російські фанати так званої "спецоперації" в Україні могли підтримувати терориста Ігоря Гіркіна в якості опозиціонера на майбутніх виборах в РФ. Аналітики припускають, що це й могло послужити однією з причин арешту Гіркіна.

Про це повідомляє ISW.

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У ISW припускають, що арешт затятого російського націоналіста Ігоря Гіркіна та публічні виступи філій Гіркіна свідчать про те, що обмежена частина провоєнної спільноти, могла розглядати політичні дії в опозицію до Кремля.

Так, 22 липня, член Клубу розлючених патріотів і лідер руху "Громадянська солідарність" Георгій Федоров заявив, що Клуб розробив стратегію і конкретний план дій для кампанії на захист Гіркіна і буде звертатися до масових прихильників по допомогу. До того ж Федоров повідомив, що наступного тижня Клуб розлючених патріотів оприлюднить політичну заяву.

Водночас, за даними ISW, російське інсайдерське джерело стверджувало, що Гіркін планував розпочати офіційні юридичні процедури для створення політичної партії навесні 2024 року.

"Інсайдерське джерело стверджувало, що Гіркін обговорював з членами "Злих патріотів" можливість проведення установчого з’їзду партії восени 2023 року та планує створити регіональні осередки "Клубу злих патріотів", — йдеться у повідомленні ISW.

Як відомо, Клуб розлючених патріотів відкрив регіональне відділення в Санкт-Петербурзі та опублікував політичну резолюцію з 17 пунктів, яка засвідчила його інтерес до участі в російській політиці. У політичній резолюції "Клубу розлючених патріотів" прямо зазначено, що він використовуватиме законні засоби, щоб змусити російське керівництво "припинити політику умиротворення та закулісної домовленості із Заходом", і заявляє про "намір претендувати на політичну владу".

"Резолюція Клубу розлючених патріотів вказує на те, що ця частина провоєнної спільноти, можливо, намагалася встановити умови для майбутніх політичних дій проти опозиційних діячів у Кремлі, які, на думку Клубу розлючених патріотів, прагнуть покласти край війні", — інформують в ISW.

Як російські патріоти відреагували на арешт Гіркіна

Член Клубу розлючених патріотів Євген Михайлов розкритикував Кремль, назвавши арешт Гіркіна "грубою помилкою" та наголосивши на подвійних стандартах, які російська влада використовує щодо відомих російських чиновників, які критикували поведінку російських військ у війні в Україні.

"Тривала підтримка Гіркіна, незважаючи на його арешт, свідчить про те, що Гіркін встановив сильну особисту лояльність серед своїх афілійованих осіб, що нагадує інших ультранаціоналістичних діячів, зокрема підтримку Пригожина серед співробітників Вагнера та афілійованих мілблогерів", —йдеться у повідомленні.

Водночас, Кремль намагається цензурувати ту частину російської ультранаціоналістичної спільноти, яка вороже до нього ставиться. Так, днями стало відомо, що російські правоохоронні органи завели справу на голову клубу "Злих патріотів" Павла Губарєва через його дописи в Telegram.

"Постійна цензура російськими правоохоронними органами щодо членів "Злих патріотів", ймовірно, вказує на те, що Кремль наразі не має наміру піддавати цензурі ширшу ультранаціоналістичну спільноту та, ймовірно, ізолює цю серію цензури насамперед для руху "Злих патріотів" та їхніх філій", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, у британській розвідці розповіли, чим може обернутися для Путіна арешт Гіркіна.

Також стало відомо, що суд у Москві відправив Гіркіна в СІЗО на два місяці.