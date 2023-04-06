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российские парламентарии хотят вернуть в стране смертную казнь

6 апреля 2023 13:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Лидер "Справедливой россии" Сергей Миронов, предлагающий вернуть смертную казнь
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Государственной думе российской федерации заговорили о возобновлении смертной казни. Об этом заявили лидеры сразу двух парламентских фракций.

Об этом лидер парламентской фракции "Справедливая россия" Сергей Миронов написал в Twitter.

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Лидер подконтрольной Кремлю парламентской партии рф "Справедливая россия" заявил, что в россии следует восстановить смертную казнь.

"Прошу Валерия Зорькина (председателя Конституционного суда россии. — Ред.) пересмотреть позицию КС рф о моратории на смертную казнь, связанную еще со вступлением россии в Совет Европы. Мы давно не в Совете Европы", — аргументировал свое предложение Миронов.

Не Мироновым единым

Ранее с такой же инициативой — возвращением к смертной казни — выступил лидер другой прокремлевской парламентской партии, ЛДПР, Леонид Слуцкий.

Слуцкий на заседании Госдумы отметил необходимость возвращения этого вида наказания, аргументируя такой шаг гибелью медиапропагандиста-"военкора" Владлена Татарского.

Напомним, что еще осенью возобновить смертную казнь предложил первый заместитель профильного думского комитета россии Константин Затулин.

Фото из российских СМИ

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