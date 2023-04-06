российские парламентарии хотят вернуть в стране смертную казнь
В Государственной думе российской федерации заговорили о возобновлении смертной казни. Об этом заявили лидеры сразу двух парламентских фракций.
Об этом лидер парламентской фракции "Справедливая россия" Сергей Миронов написал в Twitter.
Вернуть смертную казнь
Лидер подконтрольной Кремлю парламентской партии рф "Справедливая россия" заявил, что в россии следует восстановить смертную казнь.
"Прошу Валерия Зорькина (председателя Конституционного суда россии. — Ред.) пересмотреть позицию КС рф о моратории на смертную казнь, связанную еще со вступлением россии в Совет Европы. Мы давно не в Совете Европы", — аргументировал свое предложение Миронов.
Не Мироновым единым
Ранее с такой же инициативой — возвращением к смертной казни — выступил лидер другой прокремлевской парламентской партии, ЛДПР, Леонид Слуцкий.
Слуцкий на заседании Госдумы отметил необходимость возвращения этого вида наказания, аргументируя такой шаг гибелью медиапропагандиста-"военкора" Владлена Татарского.
Напомним, что еще осенью возобновить смертную казнь предложил первый заместитель профильного думского комитета россии Константин Затулин.
Фото из российских СМИ