Российское руководство перессорилось из-за обвала рубля, — Insider

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Руководство Российской Федерации перессорилось из-за курса рубля. Кремль пытается переложить ответственность за обвал.

Об этом сообщает Insider.

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Обвал рубля

Высшие должностные лица РФ публично противостоят друг другу. Конфликты начались на фоне падения рубля. Российская валюта в этом году упала примерно на 20% по отношению к доллару США. Сейчас за один доллар можно купить около 93 рублей против 74 рублей на 1 января 2023 года.

Из-за обвала рубля главный экономический советник российского диктатора Владимира Путина Максим Орешкин выступил с критикой против центрального банка в росСМИ. Он обвинил "мягкую монетарную политику" и расхвалил аргументы в пользу сильной валюты.

"Слабый рубль затрудняет структурную трансформацию экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. Сильный рубль в интересах российской экономики", — подчеркнул Орешкин.

После этого центральный банк России повысил процентные ставки на 350 базисных пунктов, до 12%, пытаясь поддержать рубль. Глава банка Эльвира Набиуллина заявила, что обвал валюты РФ связан с изменением торговых потоков в страну на фоне широких санкций. Она подвергла критике "заговоры" о том, как рубль якобы был намеренно ослаблен, чтобы увеличить доходы бюджета.

"Обвинять центральный банк — это как искать пьяницу, искать виновных там, где есть свет", — сказала Набиуллина, передает Financial Times.

Экономист исследовательской компании Capital Economics Лиам Пич заявил, что сейчас в РФ происходит "перетягивание каната" между военными амбициями президента Путина, с одной стороны, и политическими целями центрального банка и министерства финансов — с другой.

Руководитель московского бюро FT Макс Седдон назвал Путина "придурком и вором".

"100 рублей за доллар — вы сошли с ума", — подчеркнул Седдон.

Напомним, во вторник, 15 августа, Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку на 3,5% до 12%. До этого доллар США на Московской бирже резко подорожал, пробив "психологическую отметку".