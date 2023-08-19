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Російське керівництво пересварилося через обвал рубля, — Insider

19 серпня 2023 11:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російське керівництво пересварилося через обвал рубля, — Insider
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівництво Російської Федерації пересварилося через курс рубля. Кремль намагається перекласти відповідальність за обвал.

Про це повідомляє Insider.

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Обвал рубля

Вищі посадові особи РФ публічно протистоять один одному. Конфлікти розпочалися на тлі падіння рубля. Російська валюта цього року впала приблизно на 20% щодо долара США. Зараз за один долар можна купити близько 93 рублів проти 74 рублів на 1 січня 2023 року.  

Через обвал рубля головний економічний радник російського диктатора Володимира Путіна Максим Орєшкін виступив з критикою проти центрального банку в росЗМІ. Він звинуватив "м'яку монетарну політику" та розхвалив аргументи на користь сильної валюти.

"Слабкий рубль ускладнює структурну трансформацію економіки і негативно впливає на реальні доходи населення. Сильний рубль в інтересах російської економіки", — наголосив Орєшкін.

Після цього центральний банк Росії підвищив процентні ставки на 350 базисних пунктів, до 12%, намагаючись підтримати рубль. Голова банку Ельвіра Набіулліна заявила, що обвал валюти РФ пов’язаний зі зміною торговельних потоків до країни на тлі широких санкцій. Вона розкритикувала "змови" про те, як рубль нібито був навмисно послаблений, щоб збільшити доходи бюджету.

"Звинувачувати центральний банк — це як шукати п’яницю, шукати винних там, де є світло", — сказала Набіулліна, передає Financial Times.

Економіст дослідницької компанії Capital Economics Ліам Піч заявив, зараз у РФ відбувається "перетягування каната" між військовими амбіціями президента Путіна, з одного боку, та політичними цілями центрального банку та міністерства фінансів — з іншого.

Керівник московського бюро FT Макс Седдон назвав Путіна "придурком і злодієм". 

"100 рублів за долар — ви з глузду з’їхали", — наголосив Седдон.

Нагадаємо, у вівторок, 15 серпня, Центральний банк Росії підвищив ключову відсоткову ставку на 3,5%, до 12%. До цього долар США на Московській біржі різко подорожчав, пробивши "психологічну позначку".

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