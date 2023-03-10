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Российская пропагандистка боится, что грузины начнут освобождать Абхазию

10 марта 2023 09:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Маргарита Симоньян угрожает ударом по Тбилиси, если грузины захотят вернуть себе Абхазию
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские пропагандисты испугались, что Грузия может начать отвоевывать в рф свою законную территорию, Абхазию. Грузинам пригрозили ударом по Тбилиси.

Об этом известная российская пропагандистка, глава телеканала RT Маргарита Симоньян, написала в Telegram.

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Симоньян испугалась

Руководитель российского пропагандистского телеканала испугали прозвучавшие на митинге грузинской оппозиции призывы "Сухуми! Сухуми!".

Симоньян считает, что акция протеста была организована именно для того, чтобы побудить грузинские власти начать военные действия по отвоеванию Абхазии у российских оккупантов.

Угроза Грузии

Российская пропагандистка заявила, что в случае эскалации конфликта между Грузией и россией оккупанты сразу нанесут удар по Тбилиси.

Симоньян объяснила такую позицию:

  1. Не до сантиментов сейчас.
  2. В Тбилиси нет Киево-Печерской лавры.
  3. Никто в рф никогда не считал и не считает себя одним народом с грузинами, и российская федерация никогда не была "Тбилисской Русью".

Напомним, что в феврале Симоньян призвала россиян гибнуть за путина на войне в Украине.

В эфире программы "Жизнь и судьба" Бориса Корчевникова главная редактор пропагандистского Russia Today заявила, что умереть даже на 30 лет раньше — не страшно, особенно с точки зрения Вселенной.

Фото из российских СМИ

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