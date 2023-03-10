​​​​​​​Російська пропагандистка боїться, що грузини почнуть звільняти Абхазію

Маргарита Симоньян погрожує ударом по Тбілісі, якщо грузини захочуть повернути собі Абхазію

Російські пропагандисти злякалися, що Грузія може почати відвойовувати у рф свою законну територію, Абхазію. Натомість грузинам пригрозили ударом по Тбілісі.

Про це відома російська пропагандистка, очільниця телеканалу RT Маргарита Симоньян написала в Telegram.

Симоньян злякалася

Керівницю російського пропагандистського телеканалу налякали заклики "Сухумі! Сухумі!", які пролунали на мітингу грузинської опозиції.

Симоньян вважає, що акція протесту була організована саме для того, аби спонукати грузинську владу розпочати військові дії з відвоювання Абхазії у російських окупантів.

Погроза Грузії

Російська пропагандистка заявила, що у випадку ескалації конфлікту між Грузією і росією окупанти відразу завдадуть удару по Тбілісі.

Симоньян пояснила таку позицію:

Не до сентиментів зараз. У Тбілісі немає Києво-Печерської лаври. Ніхто в рф ніколи не вважав і не вважає себе одним народом з грузинами, і російська федерація ніколи не була "Тбіліською Руссю".

Нагадаємо, що у лютому Симоньян закликала росіян гинути за путіна на війні в Україні.

В ефірі програми "Життя та доля" Бориса Корчевнікова головна редакторка пропагандистського Russia Today заявила, що померти навіть на 30 років раніше — не страшно, особливо з погляду Всесвіту.

Фото з російських ЗМІ