Россияне вошли в десятку стран по отказу в выдаче шенгенских виз

Шенгенская виза. Фото: росСМИ

В 2022 году Россия была среди десяти стран, по которым европейские государства наиболее часто отказывали в предоставлении шенгенских виз. В указанный период, когда РФ начала войну против Украины, многие нации ограничили или приостановили выдачу туристических виз для российских граждан.

Об этом свидетельствуют данные schengenvisainfo.com.

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Согласно официальной статистике, 10% российских заявителей были отвергнуты в прошлом году. Общее количество граждан России, которым было отказано во въезде в Европу, достигло 68 753.

Среди других стран, которые получили наибольшее количество отказов в шенгенской визе, были Алжир (179 409 отказов — 45,8% общего числа заявок), Марокко (119 346 — 28,2%), Индия (121 188 — 18%) и Турция (120 876 — 15,5%). Нигерия (45%), Тунис (29%) и Иран (23,7%) также получили значительное количество отказов.

Напомним, 27 июня прием заявлений на получение визы от россиян в посольствах Латвии за границей был приостановлен в связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер" и его основателя Евгения Пригожина в России.