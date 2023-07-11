Росіяни увійшли до десятки країн за відмовою у видачі шенгенських віз

Шенгенська віза. Фото: росЗМІ

У 2022 році Росія була серед десяти країн, за якими європейські держави найчастіше відмовляли у наданні шенгенських віз. У зазначений період, коли РФ розпочала війну проти України, багато націй обмежили чи призупинили видачу туристичних віз для російських громадян.

Про це свідчать дані schengenvisainfo.com.

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Згідно з офіційною статистикою, 10% російських заявників було відкинуто минулого року. Загальна кількість громадян Росії, яким було відмовлено у в'їзді до Європи, досягла 68753.

Серед інших країн, які отримали найбільшу кількість відмов у шенгенській візі, були Алжир (179 409 відмов — 45,8% загальної кількості заявок), Марокко (119 346 — 28,2%), Індія (121 188 — 18%) та Туреччина (120876 — 15,5%). Нігерія (45%), Туніс (29%) та Іран (23,7%) також отримали значну кількість відмов.

Нагадаємо, 27 червня прийом заяв на отримання візи від росіян у посольствах Латвії за кордоном було тимчасово призупинено у зв'язку з військовим заколотом ПВК "Вагнер" та його засновника Євгена Пригожина в Росії.