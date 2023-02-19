Россия обвиняет Украину в подготовке ядерной провокации: что известно

Россия выступила с новыми надуманными обвинениями в адрес Украины

Министерство обороны государства-агрессора россии, которое недавно пугало весь мир "украинской грязной бомбой", заявило, будто Украина ведет подготовку к новой ядерной провокации. В ведомстве заявляют, что целью таких действий является обвинение россии в невыборочных обстрелах радиационно опасных объектах Украины.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление минобороны рф.

"Анонс" ядерной провокации

В российском ведомстве заявили, что Украина якобы ведет подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения россии в грубом нарушении обязательств конвенции о ядерной безопасности.

"Для реализации провокации с территории одного из европейских государств в Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценизации локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов", — заявили в минобороны рф.

Целью этого, как заявляют россияне, станет обвинение армии государства-агрессора в неизбирательных ударах по радиационно опасным объектам Украины.

Напомним, как заявили ранее в украинской разведке, в россии начинаются масштабные учения стратегических ядерных сил накануне визита в Европу президента США Джо Байдена. Подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.

Как известно, в октябре прошлого года Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Франции, Турции, Великобритании и США. В разговоре он рассказал о том, что Киев будто готовит провокацию с применением "грязной бомбы". Российская пропаганда долго говорила о "грязной бомбе Украины", однако впоследствии отказалась от этой риторики, поскольку не получила ожидаемой реакции от западных лидеров.