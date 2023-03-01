Россия снова заговорит о переговорах: ISW объяснил логику кремля
Спикер владимира путина снова заговорил о готовности россии к переговорам. На самом деле за этим стоит желание не остановить войну, а показать Запад недоговороспособным.
Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
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Заявления Пескова
В ISW напомнили, что 28 февраля спикер владимира путина Дмитрий Песков вновь заявил о готовности россии к переговорам.
Но при этом, отметил пресс-секретарь российского диктатора, Украина и Запад должны признать новые "территориальные реалии", то есть согласиться с аннексией части украинской территории российской федерацией.
Также Песков подчеркнул, что на переговорах Украине необходимо учитывать конкретные российские цели в этой войне.
Зачем россии переговоры
Аналитики Института предполагают, что заявление путинского пресс-секретаря о готовности к переговорам не что иное, как очередная информационная спецоперация.
Москва хочет представить себя как открытую для переговоров сторону конфликта, а коллективный Запад показать отказывающимся от переговоров.
Напомним, что Дмитрий Песков назвал политиков, с которыми россия хотела бы вести переговоры. Да, в Европе россия якобы готова к переговорам с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.
А в Украине таким персонажем считает путинского кума Виктора Медведчука, который сейчас находится в России. Хотя у него, признал Песков, и не так много поклонников среди украинцев, как того хотелось бы кремлю.
Фото из российских СМИ