Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Россия собирается жаловаться в ООН на якобы преследование ее церкви в Украине arrow

Россия собирается жаловаться в ООН на якобы преследование ее церкви в Украине

17 ноября 2023 09:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия собирается жаловаться в ООН на якобы преследование ее церкви в Украине
Заседание Совбеза ООН. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Совет Безопасности Организации объединенных наций соберется в пятницу по запросу России. Там собираются жаловаться на то, что в Украине якобы преследуют русскую церковь.

Об этом сообщили в секретариате Совбеза ООН.

Читайте также:

Русская церковь жалуется на преследование

Сообщается, что ООН будет докладывать помощница Генерального секретаря по правам человека Ильзе Брандс-Кэрис.

Это будет третье заседание Совбеза, созванное Россией по "преследованию" российской церкви в Украине в течение последнего года.

Кроме того, Россия созвала неформальное заседание по формуле Аррии по этой теме.

Ожидается, что Брандс-Кэрис будет говорить, в частности, о нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, вызванных российским вторжением в Украину.

Заседание начнется в 10:00 (в 17:00 по Киеву).

Что такое формула Аррия

Заседание членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии — это неформальные встречи, организуемые одним членом ООН или Совбезом с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями.

Заседания по формуле Аррии не предусмотрены в Уставе ООН и Временных правилах процедуры Совета Безопасности. Но согласно статье 30 Устава Совет может устанавливать свои собственные правила процедуры и имеет определенную свободу действий по установлению практики работы по своему усмотрению.

Ранее мы сообщали, что постпред Украины при ООН Сергей Кислица оценил шансы отнять у России право вето у ООН. Он считает, что пока нет ни одного постоянного члена Совбеза организации, который был бы готов говорить о судьбе РФ в этом органе.

Напомним, что заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд заявил, что РФ представляет прямую угрозу для безопасности мира. В частности, страна-агрессорка продолжает пугать ядерным оружием.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме