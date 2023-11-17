Россия собирается жаловаться в ООН на якобы преследование ее церкви в Украине

Заседание Совбеза ООН. Фото: Reuters

Совет Безопасности Организации объединенных наций соберется в пятницу по запросу России. Там собираются жаловаться на то, что в Украине якобы преследуют русскую церковь.

Об этом сообщили в секретариате Совбеза ООН.

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Сообщается, что ООН будет докладывать помощница Генерального секретаря по правам человека Ильзе Брандс-Кэрис.

Это будет третье заседание Совбеза, созванное Россией по "преследованию" российской церкви в Украине в течение последнего года.

Кроме того, Россия созвала неформальное заседание по формуле Аррии по этой теме.

Ожидается, что Брандс-Кэрис будет говорить, в частности, о нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, вызванных российским вторжением в Украину.

Заседание начнется в 10:00 (в 17:00 по Киеву).

Что такое формула Аррия

Заседание членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии — это неформальные встречи, организуемые одним членом ООН или Совбезом с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями.

Заседания по формуле Аррии не предусмотрены в Уставе ООН и Временных правилах процедуры Совета Безопасности. Но согласно статье 30 Устава Совет может устанавливать свои собственные правила процедуры и имеет определенную свободу действий по установлению практики работы по своему усмотрению.

Ранее мы сообщали, что постпред Украины при ООН Сергей Кислица оценил шансы отнять у России право вето у ООН. Он считает, что пока нет ни одного постоянного члена Совбеза организации, который был бы готов говорить о судьбе РФ в этом органе.

Напомним, что заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд заявил, что РФ представляет прямую угрозу для безопасности мира. В частности, страна-агрессорка продолжает пугать ядерным оружием.