Россия собирается жаловаться в ООН на якобы преследование ее церкви в Украине
Совет Безопасности Организации объединенных наций соберется в пятницу по запросу России. Там собираются жаловаться на то, что в Украине якобы преследуют русскую церковь.
Об этом сообщили в секретариате Совбеза ООН.
Русская церковь жалуется на преследование
Сообщается, что ООН будет докладывать помощница Генерального секретаря по правам человека Ильзе Брандс-Кэрис.
Это будет третье заседание Совбеза, созванное Россией по "преследованию" российской церкви в Украине в течение последнего года.
Кроме того, Россия созвала неформальное заседание по формуле Аррии по этой теме.
Ожидается, что Брандс-Кэрис будет говорить, в частности, о нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, вызванных российским вторжением в Украину.
Заседание начнется в 10:00 (в 17:00 по Киеву).
Что такое формула Аррия
Заседание членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии — это неформальные встречи, организуемые одним членом ООН или Совбезом с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями.
Заседания по формуле Аррии не предусмотрены в Уставе ООН и Временных правилах процедуры Совета Безопасности. Но согласно статье 30 Устава Совет может устанавливать свои собственные правила процедуры и имеет определенную свободу действий по установлению практики работы по своему усмотрению.
Ранее мы сообщали, что постпред Украины при ООН Сергей Кислица оценил шансы отнять у России право вето у ООН. Он считает, что пока нет ни одного постоянного члена Совбеза организации, который был бы готов говорить о судьбе РФ в этом органе.
Напомним, что заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд заявил, что РФ представляет прямую угрозу для безопасности мира. В частности, страна-агрессорка продолжает пугать ядерным оружием.
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