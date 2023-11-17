Росія збирається скаржитися в ООН на нібито переслідування її церкви в Україні

Засідання Ради безпеки ООН. Фото: Reuters

Рада Безпеки Організації об'єднаних націй збереться у п'ятницю на запит Росії. Там збираються скаржитися на те, що в Україні нібито переслідують російську церкву.

Про це повідомили у секретаріаті Ради безпеки ООН.

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Повідомляється, що від ООН доповідатиме помічниця Генерального секретаря з прав людини Ільзе Брандс-Керіс.

Це буде третє засідання Радбезу, скликане Росією з питань "переслідування" російської церкви в Україні протягом останнього року.

Крім того, Росія скликала неформальне засідання за формулою Аррії з цієї теми.

Очікується, що Брандс-Керіс говоритиме, зокрема, про порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, спричинених російським вторгненням в Україну.

Засідання розпочнеться о 10:00 (о 17:00 за Києвом).

Що таке формула Аррія

Засідання членів Ради Безпеки ООН за формулою Аррії — це неформальні зустрічі, які організовує один член ООН або Радбез з метою проводити в приватному порядку відвертий обмін думками.

Засідання за формулою Аррії не передбачені у Статуті ООН та Тимчасових правилах процедури Ради Безпеки. Але відповідно до статті 30 Статуту Рада може встановлювати свої власні правила процедури і має певну свободу дій для встановлення практики роботи на свій розсуд.

Раніше ми повідомляли, що постпред України при ООН Сергій Кислиця оцінив шанси забрати в Росії право вето в ООН. Він вважає, що наразі немає жодного постійного члена Радбезу організації, який був би готовий говорити про долю РФ в цьому органі.

Нагадуємо, що заступник постійного представника США в ООН Роберт Вуд заявив, що РФ становить пряму загрозу для безпеки світу. Зокрема, країна-агресорка продовжує лякати ядерною зброєю.