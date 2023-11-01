Россия защищает украинский язык — Киселев сделал неожиданное заявление
Российский пропагандист Дмитрий Киселев сделал неожиданное заявление о мотивах действий России в Украине. Среди присутствовавших на форуме журналистов, многие из которых часто обвиняются в пропаганде, Киселев заявил, что основной задачей России защищает украинского языка.
Об этом Киселев сообщил на медиафоруме стран СНГ.
Что пропагандист сказал про украинский язык
"Украинская мова является частью нашего культурного наследия. Нам важно, чтобы ее не использовали те, кто пытается разделить людей на классы", — говорит Киселев.
Также пропагандист коснулся вопроса военной поддержки Украины от США, он упомянул главу Пентагона Ллойда Остина. Киселев выразил сомнение в искренности интересов американского министра.
"По всей видимости, для Остина украинский язык - это что-то неясное, и вряд ли он пожелает его защищать", — сказал телеведущий, критикуя американского чиновника.
Напомним, что недавно российский пропагандист Евгений Сатановский по каналу "Соловьев Live" публично унизил представительницу МИД РФ Марию Захарову. В частности, он назвал женщину "сильно выпивающей ш***ой".
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