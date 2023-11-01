Россия защищает украинский язык — Киселев сделал неожиданное заявление

Российский пропагандист Дмитрий Киселев. Фото: росСМИ

Российский пропагандист Дмитрий Киселев сделал неожиданное заявление о мотивах действий России в Украине. Среди присутствовавших на форуме журналистов, многие из которых часто обвиняются в пропаганде, Киселев заявил, что основной задачей России защищает украинского языка.

Об этом Киселев сообщил на медиафоруме стран СНГ.

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"Украинская мова является частью нашего культурного наследия. Нам важно, чтобы ее не использовали те, кто пытается разделить людей на классы", — говорит Киселев.

Также пропагандист коснулся вопроса военной поддержки Украины от США, он упомянул главу Пентагона Ллойда Остина. Киселев выразил сомнение в искренности интересов американского министра.

"По всей видимости, для Остина украинский язык - это что-то неясное, и вряд ли он пожелает его защищать", — сказал телеведущий, критикуя американского чиновника.

Напомним, что недавно российский пропагандист Евгений Сатановский по каналу "Соловьев Live" публично унизил представительницу МИД РФ Марию Захарову. В частности, он назвал женщину "сильно выпивающей ш***ой".