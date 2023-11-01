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Росія захищає українську мову — Кисельов зробив несподівану заяву

1 листопада 2023 19:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія захищає українську мову — Кисельов зробив несподівану заяву
Російський пропагандист Дмитро Кисельов. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російський пропагандист Дмитро Кисельов зробив несподівану заяву щодо мотивів дій Росії в Україні. Серед журналістів, які були присутні на форумі, багато з яких часто звинувачуються в пропаганді, Кисельов заявив, що основним завданням Росії захищає українську мову.

Про це Кисельов повідомив на медіафорумі країн СНД.

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"Українська мова є частиною нашої культурної спадщини. Нам важливо, щоб її не використовували ті, хто намагається поділити людей на класи", — каже Кисельов.

Також пропагандист торкнувся питання військової підтримки України від США, він згадав главу Пентагону Ллойда Остіна. Кисельов висловив сумнів у щирості інтересів американського міністра.

"Ймовірно, для Остіна українська мова — це щось незрозуміле, і навряд чи він забажає його захищати", — сказав телеведучий, критикуючи американського чиновника.

Нагадаємо, що нещодавно російський пропагандист Євген Сатановський каналом "Соловйов Live" публічно принизив представницю МЗС РФ Марію Захарову. Зокрема, він назвав жінку "ш***ою, що сильно випиває".

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