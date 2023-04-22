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Россия веками не выполняет договоренности: история "сделок" с РФ

22 апреля 2023 20:38
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Россия веками не выполняет договоренности: история "сделок" с РФ
Подписание в столице Беларуси вторых Минских соглашений. Фото: пресс-служба офиса пятого президента Петра Порошенко
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

От "Переяславского договора" до "Харьковских соглашений". История как РФ веками систематически игнорирует свои обязательства и правила.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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"Ни один договор с россией не стоит бумаги, на которой он подписан", —   констатация факта "железным канцлером" Отто фон Бисмарком.

Это выражение очень точно продолжает характеризовать системную политику России и доказывает, что эта страна совершенно не договороспособна.

Россияне беспринципно нарушили "Брестские соглашения" в 1918 году и вторглись в Украину, а своим нарушением "Будапештских договоренностей" - в очередной раз плюнули в лицо Украины и мира. Полномасштабное вторжение в 2022 году в очередной раз показало всю циничность режима РФ.

  • История сделок с Российской Федерацией. Фото: Spravdi
  • История сделок с Российской Федерацией. Фото: Spravdi
  • История сделок с Российской Федерацией. Фото: Spravdi
  • История сделок с Российской Федерацией. Фото: Spravdi
  • История сделок с Российской Федерацией. Фото: Spravdi
  • История сделок с Российской Федерацией. Фото: Spravdi
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Напомним, что Индия приостановила поставки военной техники из РФ. Это связано с тем, что страна пытается найти механизм оплаты, который не нарушал бы санкции США.

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