Росія віками не виконує домовленості: історія "угод" з РФ
Від "Переяславського договору" до "Харківських угод". Історія, як РФ віками систематично ігнорує свої зобов'язання і правила.
Про це інформує Центр стратегічних комунікацій.
РФ віками порушує угоди
"Жоден договір з росією не вартий паперу, на якому його підписано", — констатація факту "залізним канцлером" Отто фон Бісмарком.
Цей вислів дуже влучно продовжує характеризувати системну політику Росії і доводить, що ця країна абсолютно не договороздатна.
Росіяни безпринципно порушили "Брестські угоди" 1918 року і вторглися в Україну, а своїм порушенням "Будапештських домовленостей" — вчергове плюнули в обличчя України та світу. Повномасштабне вторгнення у 2022 році вкотре показало усю цинічність режиму РФ.
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Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi
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Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi
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Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi
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Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi
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Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi
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Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi
Нагадаємо, що Індія призупинила поставки військової техніки з РФ. Це пов'язано з тим, що країна намагається знайти механізм оплати, який би не порушував санкції США.