Росія віками не виконує домовленості: історія "угод" з РФ

Підписання в столиці Білорусі других Мінських угод. Фото: пресслужба офісу п'ятого президента Петра Порошенка

Від "Переяславського договору" до "Харківських угод". Історія, як РФ віками систематично ігнорує свої зобов'язання і правила.

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій.

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"Жоден договір з росією не вартий паперу, на якому його підписано", — констатація факту "залізним канцлером" Отто фон Бісмарком.

Цей вислів дуже влучно продовжує характеризувати системну політику Росії і доводить, що ця країна абсолютно не договороздатна.

Росіяни безпринципно порушили "Брестські угоди" 1918 року і вторглися в Україну, а своїм порушенням "Будапештських домовленостей" — вчергове плюнули в обличчя України та світу. Повномасштабне вторгнення у 2022 році вкотре показало усю цинічність режиму РФ.

Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi

Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi

Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi

Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi

Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi

Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi 1 / 6

Нагадаємо, що Індія призупинила поставки військової техніки з РФ. Це пов'язано з тим, що країна намагається знайти механізм оплати, який би не порушував санкції США.