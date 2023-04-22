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Росія віками не виконує домовленості: історія "угод" з РФ

22 квітня 2023 20:38
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Росія віками не виконує домовленості: історія "угод" з РФ
Підписання в столиці Білорусі других Мінських угод. Фото: пресслужба офісу п'ятого президента Петра Порошенка
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Від "Переяславського договору" до "Харківських угод". Історія, як РФ віками систематично ігнорує свої зобов'язання і правила.

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій.

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"Жоден договір з росією не вартий паперу, на якому його підписано", — констатація факту "залізним канцлером" Отто фон Бісмарком.

Цей вислів дуже влучно продовжує характеризувати системну політику Росії і доводить, що ця країна абсолютно не договороздатна.

Росіяни безпринципно порушили "Брестські угоди" 1918 року і вторглися в Україну, а своїм порушенням "Будапештських домовленостей" — вчергове плюнули в обличчя України та світу. Повномасштабне вторгнення у 2022 році вкотре показало усю цинічність режиму РФ.

  • Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi
  • Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi
  • Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi
  • Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi
  • Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi
  • Історія угод з Російської Федерацією. Фото: Spravdi
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Нагадаємо, що Індія призупинила поставки військової техніки з РФ. Це пов'язано з тим, що країна намагається знайти механізм оплати, який би не порушував санкції США.

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