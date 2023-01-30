Российские власти не видят возможностей для переговоров после передачи Украине танков

Россия отказывается от переговоров с Украиной и Западом: какой повод нашел МИД рф
После начала передачи Вооруженным силам танков российская федерация отказывается от возможных переговоров с Украиной. Разговор с Западом для кремля тоже теряет смысл.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел российской федерации Сергей Рябков, передает издание "РИА Новости".
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Россияне теоретически готовы к переговорам
По словам Сергея Рябкова, страна-агрессор не против обсуждений ситуации с войной в Украине.
"Наша позиция по этому поводу хорошо известна, я думаю, и Вашингтону тоже. Готовы изучать какие-либо серьезные инициативы", — подчеркнул замминистра иностранных дел россии, объяснив, что никакие инициативы россия до сих пор не получали.
Почему кремль не хочет договариваться
Впрочем, добавил Сергей Рябков, сейчас ни о каких переговорах между россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой речь не может идти.
Причиной такого резкого изменения позиции представитель кремлевской власти назвал начало снабжения Вооруженными силами Украины танков и другой бронетехники.
Что известно о возможных переговорах
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ранее сообщал, что россия должна выполнить три главных условия для того, чтобы начать переговоры с Украиной.
По его словам, главными шагами к переговорам с Украиной для россии являются:
- Прекращение стрельбы ракетами по суверенному государству;
- вывод оккупационных войск с территории суверенного государства;
- возврат к международному праву, где прописаны границы стран.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что получал от лидеров западных государств сигналы о проведении переговоров с россией. Однако, по его мнению, такие вопросы должны быть обсуждены публично.
В свою очередь, украинская сторона предложила россии переговоры в общественной форме. Пресссекретарь президента россии Дмитрий Песков заявил, что выполнение условий Украины по переговорам невозможно.
"Публичных переговоров не бывает", - сказал он.
Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время речи в Экономическом клубе Нью-Йорка выступил за "окно возможностей" для начала переговорного процесса между Украиной и россией. В то же время он подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать нашу страну, независимо от того, состоятся ли переговоры.
Фото: "РИА Новости"