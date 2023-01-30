Российские власти не видят возможностей для переговоров после передачи Украине танков

Российские власти, по словам Сергея Рябкова, обиделись на поставку Украине западных танков

После начала передачи Вооруженным силам танков российская федерация отказывается от возможных переговоров с Украиной. Разговор с Западом для кремля тоже теряет смысл.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел российской федерации Сергей Рябков, передает издание "РИА Новости".

Россияне теоретически готовы к переговорам

По словам Сергея Рябкова, страна-агрессор не против обсуждений ситуации с войной в Украине.

"Наша позиция по этому поводу хорошо известна, я думаю, и Вашингтону тоже. Готовы изучать какие-либо серьезные инициативы", — подчеркнул замминистра иностранных дел россии, объяснив, что никакие инициативы россия до сих пор не получали.

Почему кремль не хочет договариваться

Впрочем, добавил Сергей Рябков, сейчас ни о каких переговорах между россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой речь не может идти.

Причиной такого резкого изменения позиции представитель кремлевской власти назвал начало снабжения Вооруженными силами Украины танков и другой бронетехники.

Что известно о возможных переговорах

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ранее сообщал, что россия должна выполнить три главных условия для того, чтобы начать переговоры с Украиной.

По его словам, главными шагами к переговорам с Украиной для россии являются:

Прекращение стрельбы ракетами по суверенному государству;

вывод оккупационных войск с территории суверенного государства;

возврат к международному праву, где прописаны границы стран.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что получал от лидеров западных государств сигналы о проведении переговоров с россией. Однако, по его мнению, такие вопросы должны быть обсуждены публично.

В свою очередь, украинская сторона предложила россии переговоры в общественной форме. Пресссекретарь президента россии Дмитрий Песков заявил, что выполнение условий Украины по переговорам невозможно.

"Публичных переговоров не бывает", - сказал он.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время речи в Экономическом клубе Нью-Йорка выступил за "окно возможностей" для начала переговорного процесса между Украиной и россией. В то же время он подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать нашу страну, независимо от того, состоятся ли переговоры.

Фото: "РИА Новости"