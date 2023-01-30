Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Россия отказывается от переговоров с Украиной и Западом: какой повод нашел МИД рф arrow

Россия отказывается от переговоров с Украиной и Западом: какой повод нашел МИД рф

30 января 2023 13:55
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Российские власти не видят возможностей для переговоров после передачи Украине танков
Российские власти, по словам Сергея Рябкова, обиделись на поставку Украине западных танков
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

После начала передачи Вооруженным силам танков российская федерация отказывается от возможных переговоров с Украиной. Разговор с Западом для кремля тоже теряет смысл.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел российской федерации Сергей Рябков, передает издание "РИА Новости".

Читайте также:

Россияне теоретически готовы к переговорам

По словам Сергея Рябкова, страна-агрессор не против обсуждений ситуации с войной в Украине.

"Наша позиция по этому поводу хорошо известна, я думаю, и Вашингтону тоже. Готовы изучать какие-либо серьезные инициативы", — подчеркнул замминистра иностранных дел россии, объяснив, что никакие инициативы россия до сих пор не получали.

Почему кремль не хочет договариваться

Впрочем, добавил Сергей Рябков, сейчас ни о каких переговорах между россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой речь не может идти.

Причиной такого резкого изменения позиции представитель кремлевской власти назвал начало снабжения Вооруженными силами Украины танков и другой бронетехники.

Что известно о возможных переговорах

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ранее сообщал, что россия должна выполнить три главных условия для того, чтобы начать переговоры с Украиной.

По его словам, главными шагами к переговорам с Украиной для россии являются:

  • Прекращение стрельбы ракетами по суверенному государству;
  • вывод оккупационных войск с территории суверенного государства;
  • возврат к международному праву, где прописаны границы стран.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что получал от лидеров западных государств сигналы о проведении переговоров с россией. Однако, по его мнению, такие вопросы должны быть обсуждены публично.

В свою очередь, украинская сторона предложила россии переговоры в общественной форме. Пресссекретарь президента россии Дмитрий Песков заявил, что выполнение условий Украины по переговорам невозможно.

"Публичных переговоров не бывает", - сказал он.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время речи в Экономическом клубе Нью-Йорка выступил за "окно возможностей" для начала переговорного процесса между Украиной и россией. В то же время он подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать нашу страну, независимо от того, состоятся ли переговоры.

Фото: "РИА Новости"

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

22:53 Ухудшает работу мозга: ученые рассказали о влиянии загрязненного воздуха на организм человека

22:30 В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

22:25 Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

22:22 Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

Новина з фото

22:15 Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:02 Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов

22:00 В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе

21:50 Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава

21:47 Жители Запорожья, чье жилье разрушено, могут оформить финансовую помощь от города: как это сделать

21:30 Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой

Новина з відео

20:45 Магнитные бури в феврале 2023: когда Землю накроет мощный удар

Новина з відео

20:24 Лучше не рассказывать: оккупант пожаловался брату, что позиции россиян обстреливают свои же

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Новина з відео

16:45 В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов

Новина з відео

16:29 Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:24 Ночной удар по Харькову: тело погибшей женщины до сих пор не нашли

Новина з відео

14:22 Зеленский совершил рабочую поездку в Николаевскую область: подробности визита

Новина з відео

07:41 В Иране прогремели новые взрывы: что известно

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 января: Весам — решение сложных вопросов, Рыбам — продуктивный день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​​​​​Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Актуальное по теме

None 30 Январь 20:08

Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

None 30 Январь 16:31

​Полиция открыла почти полсотни дел о военных преступлениях россиян в Херсонской области: детали

None 30 Январь 15:21

СБУ поймала российского агента, готовившего удары по подстанциям на Западе Украины

None 30 Январь 16:27

Ночной удар по Харькову: тело погибшей женщины до сих пор не нашли

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB