Подоляк назвал выступление путина растерянным и неактуальным

У путина нет никаких перспективных решений

Выступление Владимира Путина перед парламентом рф продемонстрировало, что россия находится в тупике. Сам же кремлевский диктатор выглядел растерянным и неактуальным.

Об этом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.

Глухой угол для путина

По словам Подоляка, владимир путин в своем выступлении перед российским парламентом публично продемонстрировал растерянность и неактуальность.

Россия, подчеркнул Подоляк, анализируя выступление путина, находится в безусловном "таежном тупике".

Теории сговора и отсутствие перспектив

Советник Ермака подчеркнул, что у путина нет никаких перспективных решений, потому что вокруг, судя по словам кремлевского диктатора, "нацисты, марсианы и теории заговора".

"Sic transit gloria mundi путина в парламенте россии", — резюмировал Михаил Подоляк сегодняшнее выступление российского президента.

Напомним, что во время своего выступления перед Федеральным собранием российской федерации владимир путин заявил, что жители Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины сами виноваты в войне и аннексии, потому что это они сами, по мнению Путина, проголосовали за "присоединение к России" на "референдуме".

Также путин упомянул об однополых браках и гендерно-нейтрального бога на Западе.

Кроме того, диктатор пообещал провести демократические президентские выборы в 2024 году.

Фото из российских СМИ