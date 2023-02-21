Подоляк назвал выступление путина растерянным и неактуальным

"Россия в таежном тупике": Подоляк высмеял выступление путина перед парламентом
Выступление Владимира Путина перед парламентом рф продемонстрировало, что россия находится в тупике. Сам же кремлевский диктатор выглядел растерянным и неактуальным.
Об этом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.
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Глухой угол для путина
По словам Подоляка, владимир путин в своем выступлении перед российским парламентом публично продемонстрировал растерянность и неактуальность.
Россия, подчеркнул Подоляк, анализируя выступление путина, находится в безусловном "таежном тупике".
Теории сговора и отсутствие перспектив
Советник Ермака подчеркнул, что у путина нет никаких перспективных решений, потому что вокруг, судя по словам кремлевского диктатора, "нацисты, марсианы и теории заговора".
"Sic transit gloria mundi путина в парламенте россии", — резюмировал Михаил Подоляк сегодняшнее выступление российского президента.
Напомним, что во время своего выступления перед Федеральным собранием российской федерации владимир путин заявил, что жители Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины сами виноваты в войне и аннексии, потому что это они сами, по мнению Путина, проголосовали за "присоединение к России" на "референдуме".
Также путин упомянул об однополых браках и гендерно-нейтрального бога на Западе.
Кроме того, диктатор пообещал провести демократические президентские выборы в 2024 году.
Фото из российских СМИ