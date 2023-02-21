Подоляк назвав виступ путіна розгубленим і неактуальним

У путіна немає жодних перспективних рішень

Виступ володимира путіна перед парламентом рф продемонстрував, що росія перебуває у глухому куті. А сам кремлівський диктатор виглядав розгубленим і неактуальним.

Про це радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк написав у Twitter.

Глухий кут для путіна

За словами Подоляка, володимир путін у своєму виступі перед російськими парламентом публічно продемонстрував розгубленість і неактуальність.

Росія, підкреслив Подоляк, аналізуючи виступ путіна, перебуває в безумовному "тайговому тупику".

Теорії змови і відсутність перспектив

Радник Єрмака наголосив, що у путіна немає жодних перспективних рішень, бо, навколо, судячи зі слів кремлівського диктатора, "нацисти, марсіани і теорії змови".

"Sic transit gloria mundi путіна в парламенті рф", — резюмував Михайло Подоляк сьогоднішній виступ російського президента.

Нагадаємо, що під час свого виступу перед Федеральними зборами російської федерації володимир путін заявив, що мешканці Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей України самі винні у війні та анексії, бо це вони самі, на думку путіна, проголосували за "приєднання до росії" на "референдумі".

Також путін згадав про одностатеві шлюби та гендерно-нейтрального бога на Заході.

Крім того, диктатор пообіцяв провести демократичні президентські вибори 2024 року.

Фото з російських ЗМІ