Подоляк назвав виступ путіна розгубленим і неактуальним

"Росія в тайговому тупику": Подоляк висміяв виступ путіна перед парламентом
Виступ володимира путіна перед парламентом рф продемонстрував, що росія перебуває у глухому куті. А сам кремлівський диктатор виглядав розгубленим і неактуальним.
Про це радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк написав у Twitter.
-
Масштабна програма українізації залізниці: в Україні розпочалось перейменування станцій
-
Розпочалася зустріч Байдена із президентом Польщі
-
Стратегічні підступи до Одещини під контролем ВМС, — Неїжпапа
-
Литва просить не переживати через новини про пересування білоруської техніки
-
"Динамо" хоче продати Шапаренка та Бущана: куди можуть піти зіркові футболісти
-
"Мирний план" Китаю: у Єврокомісії вказали на загрозу
-
Під час виступу путіна окупанти потужно обстріляли Херсон: є загиблі
-
Виступ Байдена у Польщі не буде відповіддю на послання путіна, — Салліван
-
Євген Сморигін написав комплімент колишній акторці "Дизель Шоу", яка пішла працювати на росіян
-
Санкції позначились на експорті російських меблів: на скільки упав дохід
Глухий кут для путіна
За словами Подоляка, володимир путін у своєму виступі перед російськими парламентом публічно продемонстрував розгубленість і неактуальність.
Росія, підкреслив Подоляк, аналізуючи виступ путіна, перебуває в безумовному "тайговому тупику".
Теорії змови і відсутність перспектив
Радник Єрмака наголосив, що у путіна немає жодних перспективних рішень, бо, навколо, судячи зі слів кремлівського диктатора, "нацисти, марсіани і теорії змови".
"Sic transit gloria mundi путіна в парламенті рф", — резюмував Михайло Подоляк сьогоднішній виступ російського президента.
Нагадаємо, що під час свого виступу перед Федеральними зборами російської федерації володимир путін заявив, що мешканці Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей України самі винні у війні та анексії, бо це вони самі, на думку путіна, проголосували за "приєднання до росії" на "референдумі".
Також путін згадав про одностатеві шлюби та гендерно-нейтрального бога на Заході.
Крім того, диктатор пообіцяв провести демократичні президентські вибори 2024 року.
Фото з російських ЗМІ