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"Россия в лапах мудил, Путин — придурок": в сеть слили запись разговора двух российских миллиардеров

26 апреля 2023 08:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Россия в лапах мудил, Путин — придурок": в сеть слили запись разговора двух российских миллиардеров
Российский миллиардер Роман Троценко, один из участников разговора. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В сети появилась очередная запись телефонного разговора российских бизнесменов, критикующих власть. Россию после Путина они назвали выжженной пустыней, а самого президента России — придурком.

Аудиозапись этого разговора была опубликована на сервисе YouTube несколько дней назад.

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Резня на улицах Москвы

В сети появилась аудиозапись разговора, как заявляется, двух известных российских миллиардеров Романа Троценко и Николая Матушевского.

В разговоре бизнесмены, кроме собственно финансовых дел, затронули и политические вопросы.

Так, Роман Троценко, который сейчас находится за пределами России, в Индонезии, заявил, что ситуация в РФ катастрофическая.

"К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил. Исповедующих какие-то странные композиции XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом", — подчеркнул миллиардер.

Троценко добавил, что на улицах Москвы люди будут убивать друг друга.

Путин — придурок, Россия — выжженная пустыня

Другой участник разговора Николай Матушевский назвал президента России Владимира Путина "придурком", обсуждая новогодние поздравления российских президентов прошлых времен.

Роман Троценко продолжил анализировать ситуацию в России, заявив, что перспективы у этой страны уже нет.

"Никакой же концепции "далее" нет. Они умрут в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня", — уверен российский миллиардер.

Реакция миллиардеров

Издание "Настоящее время" обратилось за комментариями к обоим вероятным участникам этого разговора.

И Николай Матушевский, и Роман Троценко заявили, что этого разговора никогда не было, а Матушевский добавил, что этот диалог, вероятно, сгенерирован искусственным интеллектом.

Напомним, что ранее в сеть слили разговор российского продюсера Иосифа Пригожина и экссенатора РФ Фархада Ахмедова, тоже критиковавших российские власти и лично Владимира Путина.

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