"Россия в лапах мудил, Путин — придурок": в сеть слили запись разговора двух российских миллиардеров
В сети появилась очередная запись телефонного разговора российских бизнесменов, критикующих власть. Россию после Путина они назвали выжженной пустыней, а самого президента России — придурком.
Аудиозапись этого разговора была опубликована на сервисе YouTube несколько дней назад.
Резня на улицах Москвы
В сети появилась аудиозапись разговора, как заявляется, двух известных российских миллиардеров Романа Троценко и Николая Матушевского.
В разговоре бизнесмены, кроме собственно финансовых дел, затронули и политические вопросы.
Так, Роман Троценко, который сейчас находится за пределами России, в Индонезии, заявил, что ситуация в РФ катастрофическая.
"К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил. Исповедующих какие-то странные композиции XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом", — подчеркнул миллиардер.
Троценко добавил, что на улицах Москвы люди будут убивать друг друга.
Путин — придурок, Россия — выжженная пустыня
Другой участник разговора Николай Матушевский назвал президента России Владимира Путина "придурком", обсуждая новогодние поздравления российских президентов прошлых времен.
Роман Троценко продолжил анализировать ситуацию в России, заявив, что перспективы у этой страны уже нет.
"Никакой же концепции "далее" нет. Они умрут в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня", — уверен российский миллиардер.
Реакция миллиардеров
Издание "Настоящее время" обратилось за комментариями к обоим вероятным участникам этого разговора.
И Николай Матушевский, и Роман Троценко заявили, что этого разговора никогда не было, а Матушевский добавил, что этот диалог, вероятно, сгенерирован искусственным интеллектом.
Напомним, что ранее в сеть слили разговор российского продюсера Иосифа Пригожина и экссенатора РФ Фархада Ахмедова, тоже критиковавших российские власти и лично Владимира Путина.