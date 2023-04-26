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"Росія в лапах мудил, Путін — придурок": в мережу злили запис розмови двох російських мільярдерів

26 квітня 2023 08:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Росія в лапах мудил, Путін — придурок": в мережу злили запис розмови двох російських мільярдерів
Російський мільярдер Роман Троценко, один із учасників розмови. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У мережі з’явився черговий запис телефонної розмови російських бізнесменів, які критикують владу. Росію після Путіна вони назвали випаленою пустелею, а самого президента Росії — придурком.

Аудіозапис цієї розмови був опублікований на сервісі YouTube кілька днів тому.

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Різанина на вулицях Москви

У мережі з’явився аудіозапис розмови, як заявляється, двох відомих російських мільярдерів Романа Троценка та Миколи Матушевського.

У розмові бізнесмени, крім власне фінансових справ, торкнулися і політичних питань.

Так, Роман Троценко, який зараз перебуває за межами Росії, в Індонезії, заявив, що ситуація в РФ є катастрофічною.

"На жаль, Росія, яку ми так щиро любимо, опинилася в лапах якихось мудил, які сповідують якісь дивні композиції XIX століття. Це нічим хорошим не може закінчитися, це закінчиться пеклом", — наголосив мільярдер.

Троценко додав, що на вулицях Москви люди будуть убивати одне одного.

Путін — придурок, Росія — випалена пустеля

Інший учасник розмови, Микола Матушевський, назвав президента Росії Володимира Путіна "придурком", обговорюючи новорічні привітання російських президентів минулих часів.

Роман Троценко продовжив аналізувати ситуацію в Росії, заявивши, що перспектив у цієї країни уже немає.

"Жодної ж концепції "далі" немає. Вони помруть у якийсь момент часу і не залишать за собою нічого. Це просто буде випалена пустеля", — упевнений російський мільярдер.

Реакція мільярдерів

Видання "Настоящее время" звернулося за коментарями до обох імовірних учасників цієї розмови.

І Микола Матушевський, і Роман Троценко заявили, що цієї розмови ніколи не було, А Матушевський додав, що цей діалог, імовірно, згенерований штучним інтелектом.

Нагадаємо, що раніше в мережу злили розмову російського продюсера Йосипа Пригожина і екссенатора РФ Фархада Ахмедова, які теж критикували російську владу і особисто Володимира Путіна.

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